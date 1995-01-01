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    Фотобумага Славич Унибром 160 имп. БП КГ ГЛ ПМ 24х30 см, 25 листов

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    Код товара : УТ-00075654

    Артикул : 31994

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    5 490 ₽

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    Характеристики
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    Описание

    Фотобумага «Унибром 160» общего назначения для контактной и проекционной печати. Нейтрально-черный тон изображения, высокая белизна подложки. Возможно как холодное, так и горячее глянцевание. Производитель: Славич, Россия.

    • Размер: 24 х 30 см
    • Количество: 25 листов
    • Светочувствительность по ISO 6846: P125 - P200
    • Полезный интервал по ISO 6846: R100 - R110
    • Подложка: баритовая подложка (БП)
    • Поверхность: глянцевая (ГЛ)
    • Текстура: картон, гладкая (КГ)
    • Контрастность: полумягкая (ПМ)
    • Максимальная плотность Dmax, Б, не менее: 1.90
    • Время проявки: 2 мин. (проявитель СТ-1 или аналоги)
    • Время фиксирования: 10-15 мин. (фиксаж БКФ или аналоги)
    • Температура обработки: 20° С
    • Время промывки: длительное, 30 - 40 мин. 
    • Промывка осуществляется в холодной проточной (водопроводной) воде.
    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.