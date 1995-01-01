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Фотобумага Славич Унибром 160 имп. БП КГ ГЛ ПМ 10х15 см, 25 листов

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075653 Артикул : 31932



Фотобумага «Унибром 160» общего назначения для контактной и проекционной печати. Нейтрально-черный тон изображения, высокая белизна подложки. Возможно как холодное, так и горячее глянцевание. Производитель: Славич, Россия. Задать вопрос 1 090 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Фотобумага «Унибром 160» общего назначения для контактной и проекционной печати. Нейтрально-черный тон изображения, высокая белизна подложки. Возможно как холодное, так и горячее глянцевание. Производитель: Славич, Россия. Размер: 10 х 15 см

Количество: 25 листов

Светочувствительность по ISO 6846: P125 - P200

P125 - P200 Полезный интервал по ISO 6846: R100 - R110

Подложка: баритовая подложка (БП)

Поверхность: глянцевая (ГЛ)

Текстура: картон, гладкая (КГ)

Контрастность: полумягкая (ПМ)

Максимальная плотность Dmax, Б, не менее: 1.90

Время проявки: 2 мин. (проявитель СТ-1 или аналоги)

Время фиксирования: 10-15 мин. (фиксаж БКФ или аналоги)

Температура обработки: 20° С

Время промывки: длительное, 30 - 40 мин.

Промывка осуществляется в холодной проточной (водопроводной) воде.

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