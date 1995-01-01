Главная страница Материалы Фотоматериалы Славич Фотобумага Славич Бромпортрет 80 имп. БП КТ ГЛ Н 9х12 см, 25 листов

Фотобумага Славич Бромпортрет 80 имп. БП КТ ГЛ Н 9х12 см, 25 листов

0 0 отзывов Код товара : УТ-00061106 Артикул : 47155



Все характеристики Фотобумага «Бромпортрет 80» идеальна для печати портретов. Теплый (черно-коричневый) тон изображения. Возможно как холодное, так и горячее глянцевание. Производитель: Славич, Россия. Задать вопрос 790 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Фотобумага «Бромпортрет 80» идеальна для печати портретов. Теплый (черно-коричневый) тон изображения. Возможно как холодное, так и горячее глянцевание. Производитель: Славич, Россия. Размер: 9 х 12 см

Количество: 25 листов

Светочувствительность по ISO 6846: P40- P125

P40- P125 Полезный интервал по ISO 6846: R80 - R90

Подложка: баритовая подложка (БП)

Поверхность: глянцевая (ГЛ)

Текстура: картон, тисненая (КТ)

Контрастность: нормальная (Н)

Максимальная плотность Dmax, Б, не менее: 1.60

Время проявки: 2 мин. (проявитель СТ-1 или аналоги)

Время фиксирования: 10-15 мин. (фиксаж БКФ или аналоги)

Температура обработки: 20° С

Время промывки: длительное, 30 - 40 мин.

Промывка осуществляется в холодной проточной водопроводной воде.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.