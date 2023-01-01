Фотобумага «Унибром 160» («Берёзка») общего назначения для контактной и проекционной печати. Нейтрально-черный тон изображения, высокая белизна подложки. Полиэтиленовая подложка обеспечивает быструю проявку, такая бумага быстро промывается и легко сушится на прищепках, без необходимости укладывать под пресс. Фотобумага Берёзка выпускается только с глянцевым типом поверхности и только с одним вариантом плотности: полукартон. При этом можно выбрать одну из степеней контрастности: полумягкая, нормальная или контрастная. Для печати с негативов хорошего качества лучше выбрать нормальную контрастность, полумягкий и контрастный варианты в основном используются в тех случаях, когда необходимо исправить контрастность негатива.