Фотобумага Славич Унибром 160 ПЭ Березка, ПЭП КГ ГЛ Н, 9х12 см, 25 л
Код товара : УТ-00063158
Артикул : 26075
Причина уценки:
Причина уценки: помят угол упаковки.
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Описание
Фотобумага «Унибром 160» («Берёзка») общего назначения для контактной и проекционной печати. Нейтрально-черный тон изображения, высокая белизна подложки. Полиэтиленовая подложка обеспечивает быструю проявку, такая бумага быстро промывается и легко сушится на прищепках, без необходимости укладывать под пресс. Фотобумага Берёзка выпускается только с глянцевым типом поверхности и только с одним вариантом плотности: полукартон. При этом можно выбрать одну из степеней контрастности: полумягкая, нормальная или контрастная. Для печати с негативов хорошего качества лучше выбрать нормальную контрастность, полумягкий и контрастный варианты в основном используются в тех случаях, когда необходимо исправить контрастность негатива.
Производитель: Славич, Россия.
- Размер: 9 х 12 см
- Количество: 25 листов
- Светочувствительность по ISO 6846: P125 - P200
- Полезный интервал по ISO 6846: R80 - R90
- Подложка: полиэтиленовая (ПЭ)
- Поверхность: глянцевая (ГЛ)
- Текстура: полукартон, гладкая (КГ)
- Контрастность: нормальная (Н)
- Максимальная плотность Dmax, Б, не менее: 1.90
- Время проявки: до 2 мин. (контролируется визуально, проявитель СТ-1 или аналоги)
- Время фиксирования: около 5 мин. (фиксаж БКФ или аналоги), длительное фиксирование может привести к появлению пятен и выцветанию изображения
- Температура обработки: 20° С
- Время промывки: короткое, около 5-7 мин.
- Промывка осуществляется в холодной проточной водопроводной воде.
- Глянцевание не требуется