Сканер штрих-кодов Zebex Z-3190 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00070639
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n182
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации.
450 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 135639
Производитель Zebex
Потребляемый ток, мА 110 мА
Скорость считывания, скан/с 330
Габариты, мм 147х62х114.5
Вид сканера Проводной
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: сканер
Гарантия 90 дней.