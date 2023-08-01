Сканер штрих-кодов Атол SB1101 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00070638
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n181
Причина уценки:
минимальные следы эксплуатации
450 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 135638
Сканер штрих-кода АТОЛ SB 1101 USB без подставки
Тип подключения проводной
Интерфейс USB
Считывающий элемент лазерный
Скорость сканирования 120 скан/с
Максимальная дальность считывания 75 см
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: сканер
Гарантия 90 дней.