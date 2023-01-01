Адаптер Sirui Z Mount предназначен для использования только с объективом Sirui 35mm F1.8 Anamorphic Lens 1.33x. Он устанавливается поверх идущего с завода крепления Micro 4/3 с помощью 4 винтов, которые уже установлены на объективе. Объектив покрывает только формат APS-C: при использовании на полнокадровой камере вам необходимо перевести ее в режим APS-C или Super 35.