Адаптер Sirui Z Mount для 35mm Anamorphic
Код товара : УТ-00048328
Артикул : 21198
84%
2 990 ₽
499 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Адаптер Sirui Z Mount предназначен для использования только с объективом Sirui 35mm F1.8 Anamorphic Lens 1.33x. Он устанавливается поверх идущего с завода крепления Micro 4/3 с помощью 4 винтов, которые уже установлены на объективе. Объектив покрывает только формат APS-C: при использовании на полнокадровой камере вам необходимо перевести ее в режим APS-C или Super 35.