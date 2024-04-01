Объектив Sirui 50mm T2.9 1.6x Full-Frame Anamorphic Z-mount (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074600 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-01/02

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Задать вопрос Причина уценки: Минимальные следы эксплуатации. 90 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139600 Байонет объектива : Z-mount (Nikon) Покрытие матрицы : Fullframe Фокусное расстояние : 50 мм Конструкция : 16 элементов в 13 группах Фокусировка : ручная Коэффициент сжатия : 1.6x Максимальная диафрагма : T2.9 Минимальная диафрагма : T16 Лепестки диафрагмы : 10 шт Минимальная дистанция фокусировки : 750 мм Диаметр резьбы на объективе : 82 мм Габариты : 88 × 88 × 142.9 мм Вес товара без упаковки : 1073.6 г Особенности конструкции : дополнительное крепление 1/4", зубчатое кольцо Вес : 850 г Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние: 5 # 60609165 Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, чехол, коробка. Гарантия 90 дней.

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