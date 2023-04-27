Объектив Sirui 50mm f/1.8 Anamorphic 1.33x Sony FE (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00067034
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-04-27
Причина уценки:
Мелкие царапины и потёртости, следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
По сравнению с традиционными 50-мм объективами APS-C, анаморфотный объектив SIRUI 50 мм F1.8 обеспечивает кинематографическое широкоформатное видео 2,4: 1 с увеличением горизонтальной области обзора на 33% для достижения результата эквивалентного объективам APS-C 37.5.
Изготовленные из оптического стекла Schott линзы, объектив F1.8 компактный и прочный, при этом достаточно легкий, что позволяет без трудности создавать кинематографические широкоэкранные снимки.
С помощью коэффициента анаморфирования 1,33x анаморфотный объектив 50мм F1.8 1.33X расширяет область обзора для создания плавного широкоэкранного видео с кинематографическим соотношением сторон 2,4: 1 в формате 16: 9.
Встроенная микроскопическая оптическая структура и высокоточое многослойное нанопокрытие создают уникальный горизонтальный эффект матовых Sci-Fi бликов и подсветки.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, мелкие царапины и потёртости, следы эксплуатации.
Комплектация: крышки, коробка.
Гарантия 14 дней.