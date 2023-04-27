Описание

По сравнению с традиционными 50-мм объективами APS-C, анаморфотный объектив SIRUI 50 мм F1.8 обеспечивает кинематографическое широкоформатное видео 2,4: 1 с увеличением горизонтальной области обзора на 33% для достижения результата эквивалентного объективам APS-C 37.5.

Изготовленные из оптического стекла Schott линзы, объектив F1.8 компактный и прочный, при этом достаточно легкий, что позволяет без трудности создавать кинематографические широкоэкранные снимки.

С помощью коэффициента анаморфирования 1,33x анаморфотный объектив 50мм F1.8 1.33X расширяет область обзора для создания плавного широкоэкранного видео с кинематографическим соотношением сторон 2,4: 1 в формате 16: 9.

Встроенная микроскопическая оптическая структура и высокоточое многослойное нанопокрытие создают уникальный горизонтальный эффект матовых Sci-Fi бликов и подсветки.



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, мелкие царапины и потёртости, следы эксплуатации.

Комплектация: крышки, коробка.

Гарантия 14 дней.