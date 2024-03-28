Радиосинхронизатор Falcon Eyes DMT-4 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00074486
Артикул : б/у-Н1 К 2024-03-28
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации;
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139486
DMT-4 — комплект радиосинхронизации, предназначен для беспроводной синхронизации фотокамеры и студийной вспышки на расстоянии до 35 метров.
Система радиосинхронизации DMT-4 состоит из передатчика, который устанавливается на камеру, и приемника, подключаемого к вспышке. Возможность работы на 16 каналах позволяет разделить осветители на несколько групп (при использовании нескольких приемников), использовать их без срабатывания от других передатчиков подобного типа.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации;
Комплектация: коробка, батарейки;
Гарантия 90 дней.