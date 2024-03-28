Описание

Код товара: 139486

DMT-4 — комплект радиосинхронизации, предназначен для беспроводной синхронизации фотокамеры и студийной вспышки на расстоянии до 35 метров.

Система радиосинхронизации DMT-4 состоит из передатчика, который устанавливается на камеру, и приемника, подключаемого к вспышке. Возможность работы на 16 каналах позволяет разделить осветители на несколько групп (при использовании нескольких приемников), использовать их без срабатывания от других передатчиков подобного типа.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительные следы эксплуатации;

Комплектация: коробка, батарейки;

Гарантия 90 дней.