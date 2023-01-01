Микрофон simorr Wave S1 Lite, направленный, моно, 3.5 мм
Код товара : УТ-00056778
Артикул : 3452
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
72
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Механизм акустического преобразования
электрентный конденсаторный
Тип микрофона
Моно
Чувствительность
-37±3dB(0dB=1V/Pa, at1KHz)
Направленность
Одностороняя
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Описание
Компактный накамерный микрофон для более качественной замены встроенного. Поможет сделать звуков более чистым и качественным, а кардиоидный тип позволяет отсекать посторонние звуки. Антишоковое крепление позволяет минимизировать запись шумов от камеры, стук кабеля и т.д. В комплекте идет пушистая ветрозащита, которая помогает записывать звук без постороннего шума даже при сильном ветре.
В комплекте предусмотрен кабель для профессионального оборудования и смартфонов для большей универсальности. Дополнительно вы сможете использовать ветровую защиту для проведения записи на улице или шумной обстановки.
Комплектация:
- микрофон
- крепление
- ветрозащита поролоновая
- ветрозащита ворсовая
- аудиокабель miniJack TRS
- аудиокабель miniJack TRRS
- чехол