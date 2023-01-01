Описание

Компактный накамерный микрофон для более качественной замены встроенного. Поможет сделать звуков более чистым и качественным, а кардиоидный тип позволяет отсекать посторонние звуки. Антишоковое крепление позволяет минимизировать запись шумов от камеры, стук кабеля и т.д. В комплекте идет пушистая ветрозащита, которая помогает записывать звук без постороннего шума даже при сильном ветре.

В комплекте предусмотрен кабель для профессионального оборудования и смартфонов для большей универсальности. Дополнительно вы сможете использовать ветровую защиту для проведения записи на улице или шумной обстановки.

Комплектация: