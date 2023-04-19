Осветитель simorr 3489 Vibe P96L RGB video light (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00066901
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-04-19
Причина уценки:
Мелкие царапинки, следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Компактный светодиодный осветитель с изменяемой температурой белого света и режимом цветного освещения: можно выбрать один из 360 цветов. Изменяемая цветовая температура позволяет балансировать свет P96 со светом от других источников на локации. Яркость, цвет и температура белого плавно регулируются с помощью дисков на боковой панели, сзади имеется небольшой экран. Vibe P96L RGB работает от встроенного аккумулятора емкостью 1500 мАч. В настройках также можно выбрать режим спецэффектов, всего доступен 21 эффект, среди них «полицейская машина», «молния», «фейерверк» и так далее.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-, мелкие царапинки, следы эксплуатации.
Комплектация: кабель USB, коробка.
Гарантия 14 дней.