Всенаправленный петличный микрофон simorr Wave L1 необходимый аксессуар для высококачественной звукозаписи во время прямых эфиров, съемки сториз и интервью. Благодаря разъему TRRS и адаптеру TRRS-TRS (входит в комплект) микрофон легко подключить к смартфонам, цифровым фото и видеокамерам. В комплект также входит две ветрозащиты из поролона для фильтрации шумов и звуковых помех.