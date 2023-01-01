Микрофон simorr 3388 Wave L1, TRRS, петличный, моно, 3.5 мм
Код товара : УТ-00058122
Артикул : 3388
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Характеристики
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
36
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Механизм акустического преобразования
электрентный конденсаторный
Тип микрофона
Моно
Направленность
Всенаправленная
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Описание
Всенаправленный петличный микрофон simorr Wave L1 необходимый аксессуар для высококачественной звукозаписи во время прямых эфиров, съемки сториз и интервью. Благодаря разъему TRRS и адаптеру TRRS-TRS (входит в комплект) микрофон легко подключить к смартфонам, цифровым фото и видеокамерам. В комплект также входит две ветрозащиты из поролона для фильтрации шумов и звуковых помех.
- Всенаправленный петличный микрофон.
- Простое подключение с помощью кабеля с разъёмом TRRS 3,5 мм.
- Высококачественный микрофонный капсюль из латуни, встроенная электронная система шумопонижения.
- В комплект входит чехол, адаптер TRRS-TRS, съемный зажим для крепления микрофона и две ветрозащиты из поролона.