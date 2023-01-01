Микрофон simorr 3385 Wave L2, петличный, моно, type-c
Код товара : УТ-00058120
Артикул : 3385
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Характеристики
Передатчик
Вес
18 гр
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
36
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Механизм акустического преобразования
электрентный конденсаторный
Тип микрофона
Моно
Вес
18 гр
Направленность
Всенаправленная
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Приемник
Вес
18 гр
Описание
Всенаправленный петличный микрофон simorr Wave L2 необходимый аксессуар для высококачественной звукозаписи во время прямых эфиров, съемки сториз и интервью. Благодаря разъему USB Type-C микрофон легко подключить к смартфонам, планшетам, камерами и другими устройствами, поддерживающими протокол USB.
Функция мониторинга позволяет подключить к микрофону наушники и контролировать качество записи звука во время съемки. В комплект входит две ветрозащиты из поролона для фильтрации шумов и звуковых помех.
- Всенаправленный петличный микрофон.
- Функция мониторинга позволяет контролировать через наушники качество звука в момент записи.
- Простое подключение с помощью кабеля USB Type-C. Совместимость со смартфонами, планшетами, камерами и другими устройствами, поддерживающими протокол USB.
- Высококачественный микрофонный капсюль из латуни, встроенная электронная система шумопонижения.
- В комплект входит чехол, адаптер USB Type-A/Type-C, съемный зажим для крепления микрофона и две ветрозащиты из поролона.