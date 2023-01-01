Всенаправленный петличный микрофон simorr Wave L2 необходимый аксессуар для высококачественной звукозаписи во время прямых эфиров, съемки сториз и интервью. Благодаря разъему USB Type-C микрофон легко подключить к смартфонам, планшетам, камерами и другими устройствами, поддерживающими протокол USB. Функция мониторинга позволяет подключить к микрофону наушники и контролировать качество записи звука во время съемки. В комплект входит две ветрозащиты из поролона для фильтрации шумов и звуковых помех.