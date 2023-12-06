Чехол силиконовый, противоударный для Canon EOS RP, чёрный (состояние new) (б/у)
Код товара : УТ-00071916
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-12-06
Причина уценки:
Без следов использования.
2 290 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Силиконовый защитный чехол для Canon EOS RP.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: new
Гарантия 14 дней.