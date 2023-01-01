Описание

Фотопленка Silberra ULTIMA 200 – панхроматическая негативная черно-белая фотопленка высокого контраста с номинальной чувствительностью по ISO = 200, на подложке из прозрачного полиэстера, обеспечивающей исключительную стабильность материала. Толщина подложки – 0,06 мм. Специальный материал подложки с гидрофобным покрытием не только ускоряет сушку негативов после проявки, но и препятствует образованию капельных следов; кроме того, пленка не скручивается при сушке и может размещаться в сушильных шкафах без дополнительных грузов внизу. Особо тонкая подложка пленки позволяет получить отличные результаты при гибридном процессе обработки, когда после проявки негативы предназначены для сканирования и цифровой обработки. В остальном серия ULTIMA не отличается от серии PAN - для нанесения на подложку используется та же эмульсия.

Пленку можно отнести к разряду экстра мелкозернистых: основой для пленок серии ULTIMA стали эмульсии, использовавшиеся для пленок видеонаблюдения; как следствие, любая из пленок Silberra ULTIMA обладает исключительно мелким зерном, позволяющим получить отличную детализацию и прекрасную передачу полутонов. При этом динамический диапазон пленок Silberra ULTIMA существенно расширен, контраст снижен, а контурная резкость оставлена достаточно высокой: это сочетание свойств делает пленки Silberra ULTIMA особенно интересными.

Пленка имеет широкий спектр применения и может использоваться для стрит-фотографии, для портретной фотографии, для съемки ландшафтов и архитектуры. Высокая контрастность эмульсии может эффективно выравниваться использованием проявителей; в зависимости от проявителя и времени проявки также меняется и характер изображения: от бриллиантового эффекта в светах и четкой проработки темных участков до умеренно ровного детального изображения по всему спектру оттенков и полутонов.

Оптимально использование данной пленки в естественном освещении; при использовании с искусственными источниками рекомендуем предварительно отснять некоторое количество кадров для правильной работы со светом: в силу высокой чувствительности к красному и инфра-красному спектру фотоплёнка Silberra ULTIMA200 требует особого внимания при работе с искусственным освещением. Необходимо учитывать эти особенности плёнки, выбирая как мощность источников и их положение, так и цветовую температуру источников.

Фотоплёнка Silberra ULTIMA200 способна выдать отличные результаты при съемке в пасмурную погоду, в тумане и в сумерки: это еще одна особенность, унаследованная от пленок для видеонаблюдения. При этом пленка обладает весьма равномерной чувствительностью в видимом спектре и способна отлично передавать детали изображения. Для пленки с довольно высокой чувствительностью, Silberra ULTIMA200 обладает и весьма высокой разрешающей способностью: 200 линий на миллиметр при контрасте 1000:1 (TOC).

Официальный допустимый диапазон чувствительности для пленки Silberra ULTIMA200 – 125, 200 и 320 по ISO. При этих значениях коэффициент вуалирования и качество изображения будут оставаться в пределах допустимого.

Использование желтых фильтров может существенно поднять контраст изображения, снижая при этом общую чувствительность эмульсии. Использование фильтров требует также коррекции в части экспонирования:

Желтый фильтр – коэффициент 1,5 от номинала;

Желто-оранжевый фильтр – коэффициент 1,8 от номинала;

Красный фильтр – коэффициент 2 или 3 от номинала, в зависимости от длины волны фильтра.

Архивное хранение проявленной фотопленки Silberra ULTIMA200 не документировано; срок хранения пленки с условием сохранности изначального качества изображения составляет более 10 лет. Silberra рекомендует хранить негативы в специальных файл-папках для хранения негативов (триацетатных, бумажных или пергаментных), в темном, сухом, прохладном месте.

Время проявки