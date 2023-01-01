Фотопленка Silberra ULTIMA 200, 36 кадров
Код товара : УТ-00031789
Артикул : SILU20036
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Характеристики
Характеристики
Процесс проявки
D-76
Страна производства
Россия
Тип пленки
Негативная черно-белая
Описание
Фотопленка Silberra ULTIMA 200 – панхроматическая негативная черно-белая фотопленка высокого контраста с номинальной чувствительностью по ISO = 200, на подложке из прозрачного полиэстера, обеспечивающей исключительную стабильность материала. Толщина подложки – 0,06 мм. Специальный материал подложки с гидрофобным покрытием не только ускоряет сушку негативов после проявки, но и препятствует образованию капельных следов; кроме того, пленка не скручивается при сушке и может размещаться в сушильных шкафах без дополнительных грузов внизу. Особо тонкая подложка пленки позволяет получить отличные результаты при гибридном процессе обработки, когда после проявки негативы предназначены для сканирования и цифровой обработки. В остальном серия ULTIMA не отличается от серии PAN - для нанесения на подложку используется та же эмульсия.
Пленку можно отнести к разряду экстра мелкозернистых: основой для пленок серии ULTIMA стали эмульсии, использовавшиеся для пленок видеонаблюдения; как следствие, любая из пленок Silberra ULTIMA обладает исключительно мелким зерном, позволяющим получить отличную детализацию и прекрасную передачу полутонов. При этом динамический диапазон пленок Silberra ULTIMA существенно расширен, контраст снижен, а контурная резкость оставлена достаточно высокой: это сочетание свойств делает пленки Silberra ULTIMA особенно интересными.
Пленка имеет широкий спектр применения и может использоваться для стрит-фотографии, для портретной фотографии, для съемки ландшафтов и архитектуры. Высокая контрастность эмульсии может эффективно выравниваться использованием проявителей; в зависимости от проявителя и времени проявки также меняется и характер изображения: от бриллиантового эффекта в светах и четкой проработки темных участков до умеренно ровного детального изображения по всему спектру оттенков и полутонов.
Оптимально использование данной пленки в естественном освещении; при использовании с искусственными источниками рекомендуем предварительно отснять некоторое количество кадров для правильной работы со светом: в силу высокой чувствительности к красному и инфра-красному спектру фотоплёнка Silberra ULTIMA200 требует особого внимания при работе с искусственным освещением. Необходимо учитывать эти особенности плёнки, выбирая как мощность источников и их положение, так и цветовую температуру источников.
Фотоплёнка Silberra ULTIMA200 способна выдать отличные результаты при съемке в пасмурную погоду, в тумане и в сумерки: это еще одна особенность, унаследованная от пленок для видеонаблюдения. При этом пленка обладает весьма равномерной чувствительностью в видимом спектре и способна отлично передавать детали изображения. Для пленки с довольно высокой чувствительностью, Silberra ULTIMA200 обладает и весьма высокой разрешающей способностью: 200 линий на миллиметр при контрасте 1000:1 (TOC).
Официальный допустимый диапазон чувствительности для пленки Silberra ULTIMA200 – 125, 200 и 320 по ISO. При этих значениях коэффициент вуалирования и качество изображения будут оставаться в пределах допустимого.
Использование желтых фильтров может существенно поднять контраст изображения, снижая при этом общую чувствительность эмульсии. Использование фильтров требует также коррекции в части экспонирования:
- Желтый фильтр – коэффициент 1,5 от номинала;
- Желто-оранжевый фильтр – коэффициент 1,8 от номинала;
- Красный фильтр – коэффициент 2 или 3 от номинала, в зависимости от длины волны фильтра.
Архивное хранение проявленной фотопленки Silberra ULTIMA200 не документировано; срок хранения пленки с условием сохранности изначального качества изображения составляет более 10 лет. Silberra рекомендует хранить негативы в специальных файл-папках для хранения негативов (триацетатных, бумажных или пергаментных), в темном, сухом, прохладном месте.
Время проявки
|Проявитель
|Разведение
|Температура, ° C
|Время (минуты)
|Silberra S-76
|1+0
|20
|12
|Kodak D-76
|1+0
|20
|12
|Silberra Ascorol
|1+29
|20
|12
|Silberra Pyro-HD
|1+1+100
|22
|14
|Silberra RDN-LQ
|1+25
|20
|10
|Silberra RDN-LQ
|1+25
|22
|8
|Rodinal
|1+25
|20
|10
|R09
|1+25
|20
|10
|Silberra MICRO-F
|Stock
|20
|12
|Ilford Microphen
|Stock
|20
|12