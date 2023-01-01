Проявитель для пленки Silberra S-23, порошок (бесщелочной, замена Д-23)
Код товара : УТ-00044792
Артикул : R107
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Описание
Проявитель Silberra S-23 – однорастворный контрастный бесщелочный проявитель для фотопленок на основе метола. Позволяет достигать высокой проработки полутонов и светлых участков без потерь; обладает свойствами контрастного и резкостного проявителя (в зависимости от раствора), способствует выравниванию контраста.
Состав:
метол, сульфит натрия безводный, Трилон Б
Способ приготовления рабочего раствора
Рабочий раствор готовится введением реактивов в воду при умеренно-активном перемешивании (используйте только стеклянные палочки или иные инертные материалы для размешивания реактивов в воде!). Для приготовления рабочего раствора проявителя рекомендуется использовать только дистиллированную воду. Порядок приготовления рабочего раствора следующий:
Дистилированную воду объемом 750 мл подогреть до 35-37 градусов Цельсия;
Ввести в воду содержимое пакета №1, перемешать до полного растворения;
Ввести в воду содержимое пакета №2, перемешать до полного растворения;
Реактивы из пакетов вводятся последовательно, один за другим, как только растворяется предыдущий. Если в ходе перемешивания реактивов в растворе образуются комки, их следует раздавливать палочкой или лопаткой для перемешивания. После растворения всех реактивов раствор необходимо долить дистиллированной водой до 1 литра и остудить до комнатной температуры (20-22 градуса Цельсия). При необходимости – профильтровать.
Время проявки
Рабочий раствор проявителя Silberra S-23 позволяет сильно варьировать итоговые резкость и контраст за счет ослабления рабочего раствора. Для данного проявителя раствор 1+2 позволяет назвать его вторым рабочим раствором: многие фотографы предпочитают использовать именно такую концентрацию проявителя. Время проявки для различных пленок в рабочем растворе указано в Таблице 1, для раствора 1+2 – в Таблице 2.
Таблица 1. Время проявки фотоплёнок в рабочем растворе Silberra S-23
|Проявитель
|Пленка
|Чувствительность, ISO
|Время, мин
|Температура
|S-23
|Adox CHM 125
|100
|6
|20C
|S-23
|Adox CHM 400
|400
|8
|20C
|S-23
|Arista EDU Ultra 100
|100
|11
|20C
|S-23
|Arista EDU Ultra 100
|200
|15
|20C
|S-23
|Arista II 100
|100
|11
|20C
|S-23
|Arista Premium 400
|400
|8
|20C
|S-23
|Fomapan 100
|100
|11
|20C
|S-23
|Fomapan 200
|200
|7
|20C
|S-23
|Fuji Neopan 100 Acros
|100
|9
|20C
|S-23
|Ilford Delta 100 Pro
|100
|7
|20C
|S-23
|Ilford Delta 400 Pro
|400
|7
|20C
|S-23
|Ilford FP4+
|100
|6
|20C
|S-23
|Ilford HP5+
|400
|8
|20C
|S-23
|Ilford Pan F+
|50
|7
|20C
|S-23
|Ilford Pan 400
|400
|9
|20C
|S-23
|Kodak Plus-X
|125
|7
|20C
|S-23
|Kodak TMax P3200
|3200
|11
|20C
|S-23
|Kodak TMax 100
|100
|10
|20C
|S-23
|Kodak TMax 400
|400
|8
|20C
|S-23
|Kodak Tri-X 400
|400
|8
|20C
|S-23
|Rollei Retro 100
|100
|11
|20C
Таблица 2. Время проявки фотоплёнок в растворе Silberra S-23 (1+2)
- Delta 100 Pro (как 100 единиц) – 21 минута
- FP4+ (как 100 единиц) – 22 минута
- Pan F+ (как 50 единиц) – 18 минут
- TMax 100 [100TMX] (как 100 единиц) – 22 минуты
- APX – 100 (как 100 единиц) – 23 минуты
- APX – 400 (как 400 единиц) – 24 минуты
- Neopan 100 Acros (как 100 единиц) – 24 минуты
- Fomapan100 (как 100 единиц) – 23 минуты
Предел использования
Рабочий раствор проявителя Silberra S-23 возможно использовать для проявки до 7 пленок формата 135/36.
Побочные действия
В силу химических свойств малопригоден для PUSH-процесса.
Правила хранения
В сухом темном прохладном месте; беречь от детей. Растворы должны храниться в плотно закупоренной качественной посуде, без доступа воздуха и с минимальным количеством остаточного воздуха над раствором.
Срок годности
В виде порошка в оригинальных запаянных пакетах: 60 месяцев. В виде рабочего раствора проявитель Silberra S-23 хранится в закрытой бутылке 6 месяцев с даты приготовления. Частично использованный раствор может храниться в закрытой таре до 45 дней (внимание: раствор, отработавший более половины материалов от предела использования, хранению не подлежит).
Правила утилизации
Проявители и фиксажи Silberra подлежат утилизации в соответствии с правилами и нормативными актами, принятыми на территории страны применения. Концентраты проявителей в жидком виде токсичны (если не указано иное) и могут нанести вред окружающей среде при некорректной утилизации. Silberra рекомендует сдавать отработанные проявители и фиксажи в организации, занимающиеся переработкой химических отходов и имеющие соответствующие лицензии на утилизацию и переработку фотореактивов.