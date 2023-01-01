Описание

Проявитель Silberra S-23 – однорастворный контрастный бесщелочный проявитель для фотопленок на основе метола. Позволяет достигать высокой проработки полутонов и светлых участков без потерь; обладает свойствами контрастного и резкостного проявителя (в зависимости от раствора), способствует выравниванию контраста.

Состав:

метол, сульфит натрия безводный, Трилон Б

Способ приготовления рабочего раствора

Рабочий раствор готовится введением реактивов в воду при умеренно-активном перемешивании (используйте только стеклянные палочки или иные инертные материалы для размешивания реактивов в воде!). Для приготовления рабочего раствора проявителя рекомендуется использовать только дистиллированную воду. Порядок приготовления рабочего раствора следующий:

Дистилированную воду объемом 750 мл подогреть до 35-37 градусов Цельсия;

Ввести в воду содержимое пакета №1, перемешать до полного растворения;

Ввести в воду содержимое пакета №2, перемешать до полного растворения;

Реактивы из пакетов вводятся последовательно, один за другим, как только растворяется предыдущий. Если в ходе перемешивания реактивов в растворе образуются комки, их следует раздавливать палочкой или лопаткой для перемешивания. После растворения всех реактивов раствор необходимо долить дистиллированной водой до 1 литра и остудить до комнатной температуры (20-22 градуса Цельсия). При необходимости – профильтровать.

Время проявки

Рабочий раствор проявителя Silberra S-23 позволяет сильно варьировать итоговые резкость и контраст за счет ослабления рабочего раствора. Для данного проявителя раствор 1+2 позволяет назвать его вторым рабочим раствором: многие фотографы предпочитают использовать именно такую концентрацию проявителя. Время проявки для различных пленок в рабочем растворе указано в Таблице 1, для раствора 1+2 – в Таблице 2.

Таблица 1. Время проявки фотоплёнок в рабочем растворе Silberra S-23



Проявитель Пленка Чувствительность, ISO Время, мин Температура S-23 Adox CHM 125 100 6 20C S-23 Adox CHM 400 400 8 20C S-23 Arista EDU Ultra 100 100 11 20C S-23 Arista EDU Ultra 100 200 15 20C S-23 Arista II 100 100 11 20C S-23 Arista Premium 400 400 8 20C S-23 Fomapan 100 100 11 20C S-23 Fomapan 200 200 7 20C S-23 Fuji Neopan 100 Acros 100 9 20C S-23 Ilford Delta 100 Pro 100 7 20C S-23 Ilford Delta 400 Pro 400 7 20C S-23 Ilford FP4+ 100 6 20C S-23 Ilford HP5+ 400 8 20C S-23 Ilford Pan F+ 50 7 20C S-23 Ilford Pan 400 400 9 20C S-23 Kodak Plus-X 125 7 20C S-23 Kodak TMax P3200 3200 11 20C S-23 Kodak TMax 100 100 10 20C S-23 Kodak TMax 400 400 8 20C S-23 Kodak Tri-X 400 400 8 20C S-23 Rollei Retro 100 100 11 20C

Таблица 2. Время проявки фотоплёнок в растворе Silberra S-23 (1+2)

Delta 100 Pro (как 100 единиц) – 21 минута

FP4+ (как 100 единиц) – 22 минута

Pan F+ (как 50 единиц) – 18 минут

TMax 100 [100TMX] (как 100 единиц) – 22 минуты

APX – 100 (как 100 единиц) – 23 минуты

APX – 400 (как 400 единиц) – 24 минуты

Neopan 100 Acros (как 100 единиц) – 24 минуты

Fomapan100 (как 100 единиц) – 23 минуты

Предел использования

Рабочий раствор проявителя Silberra S-23 возможно использовать для проявки до 7 пленок формата 135/36.

Побочные действия

В силу химических свойств малопригоден для PUSH-процесса.

Правила хранения

В сухом темном прохладном месте; беречь от детей. Растворы должны храниться в плотно закупоренной качественной посуде, без доступа воздуха и с минимальным количеством остаточного воздуха над раствором.

Срок годности

В виде порошка в оригинальных запаянных пакетах: 60 месяцев. В виде рабочего раствора проявитель Silberra S-23 хранится в закрытой бутылке 6 месяцев с даты приготовления. Частично использованный раствор может храниться в закрытой таре до 45 дней (внимание: раствор, отработавший более половины материалов от предела использования, хранению не подлежит).

Правила утилизации

Проявители и фиксажи Silberra подлежат утилизации в соответствии с правилами и нормативными актами, принятыми на территории страны применения. Концентраты проявителей в жидком виде токсичны (если не указано иное) и могут нанести вред окружающей среде при некорректной утилизации. Silberra рекомендует сдавать отработанные проявители и фиксажи в организации, занимающиеся переработкой химических отходов и имеющие соответствующие лицензии на утилизацию и переработку фотореактивов.