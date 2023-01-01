Описание

Амидол – единственное органическое проявляющее вещество, способное активно и эффективно проявлять в нейтральной, и даже в кислотной среде. Проявители серии SIlberra EFA работают весьма активно, хорошо выявляет светочувствительность фотоматериалов, их применение обеспечивает получение чрезвычайно линейной характеристической кривой фотоматериала, очень точной взаимной передачи полутонов (очень хорошими получаются и балансы светочувствительности и контрастности при применении Silberra EFA взамен первого проявителя при обработке обращаемых фотоматериалов). Фактически, проявитель Silberra EFA является универсальным, но использовать его для проявки фотопленок нецелесообразно в силу высокой стоимости и сравнимого с метол-гидрохиноновыми проявителями итогового качества негатива. Работа с фотобумагами же с этим проявителем весьма оправдана, так как близких аналогов ему не существует.

Проявитель Silberra EFA позволяет получать на сильно экспонированных участках фотобумаги очень высокие значения максимальных плотностей, обусловленные не только полным восстановлением имеющегося серебра, но и подкраской эмульсии выделяющимися при проявлении продуктами окисления амидола. При работе с фотопленками этот эффект практически незаметен, а вот при работе с фотобумагами и другими позитивными материалами он дает не только поразительную детализацию в темных полутонах, но и уникальный холодный оттенок отпечатка. При этом плотности серебренного изображения, складываясь с плотностями подкрашивающего изображения, в результате дают очень линейный ход характеристической кривой и в области больших экспозиций, контраст там не падает, что обеспечивает не только высокие значения достижимых максимальных плотностей, но и повышенную проработку всех полутонов.

Состав:

Амидол, сульфит натрия безводный, метабисульфит калия, аскорбиновая кислота, гидрохинон, калий бромистый.

Способ приготовления рабочего раствора:

Рабочий раствор готовится введением реактивов в воду при умеренно-активном перемешивании (используйте только стеклянные палочки или иные инертные материалы для размешивания реактивов в воде!). Для приготовления рабочего раствора проявителя рекомендуется использовать только дистиллированную воду. Порядок приготовления рабочего раствора следующий:

Дистиллированную воду объемом 750 мл подогреть до 28-35 градусов Цельсия;

Ввести в воду содержимое пакета №1, перемешать до полного растворения. Если в ходе перемешивания реактивов в растворе образуются комки, их следует раздавливать палочкой или лопаткой для перемешивания.

После растворения всех реактивов из первого пакета необходимо остудить раствор до комнатной температуры (не выше 25 градусов Цельсия).

После этого (и строго непосредственно перед обработкой материалов) ввести в воду содержимое пакета №2, которое необходимо перемешать до полного растворения; фильтрование раствора не допускается. После введения в раствор пакета №2 возможно сильное окрашивание раствора.

После растворения всех реактивов необходимо долить раствор до 1 литра дистиллированной водой.

Время проявки:

Рабочий раствор проявителя Silberra EFA-COLD проявляет фотобумаги за 1-2 минуты; он прекрасно работает с любыми эмульсиями. Чем дольше бумага находится в проявителе, тем более холодный оттенок приобретают темные тона.

Предел использования:

При работе с фотобумагой Silberra EFA-COLD способен проявить до 30-40 листов формата 18х24 см в 1 литре раствора. Фактически, предел использования рабочего раствора проявителя Silberra EFA задается больше его сроком жизни в открытом пространстве (от 4 до 6 часов), чем площадью отработанного материала.

Особенности:

Амидоловый проявитель подвержен быстрому окислению; окислившийся раствор дает подкраску отпечатка в сине-лиловый оттенок (что свидетельствует об истощении проявителя и дальнейшей его непригодности для работы). Проявитель не предназначен для работы с материалами, склонными к вуалированию (фотобумаги с истекающим или истекшим сроком годности), так как на таких материалах он будет усиливать вуаль.

Важно!

С амидоловыми проявителями стоп-ванна не работает! Амидол продолжает работу даже в кислой среде, поэтому необходимо использовать длительную промывку между проявителем и фиксажем в проточной воде: 6-10 минут. Для ускорения проявки и, таким образом, для увеличения возможного итогового количества обработанного материала, необходима постоянная агитация раствора проявителя (покачивание кюветы или перемещение листов в растворе).

Правила хранения:

В сухом темном прохладном месте; беречь от детей. Растворы должны храниться в плотно закупоренной качественной посуде, без доступа воздуха и с минимальным количеством остаточного воздуха над раствором.

Срок годности:

В виде порошка в оригинальных запаянных пакетах: 60 месяцев с даты приготовления.

В виде неиспользованного рабочего раствора в закрытой бутылке: до 4 недель со дня приготовления.

Частично использованный раствор хранению не подлежит.

Правила утилизации:

Проявители и фиксажи Silberra подлежат утилизации в соответствии с правилами и нормативными актами, принятыми на территории страны применения.