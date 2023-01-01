Фотопленка Silberra CINEMA 54UN 100-36
Код товара : УТ-00031790
Артикул : SC54UN
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Характеристики
Характеристики
Процесс проявки
D-76
Страна производства
Россия
Тип пленки
Негативная черно-белая
Описание
Компания Silberra взяла на себя почетную миссию вернуть пленки ORWO в мир фотографии; данная пленка - это упакованная в кассеты 135-го типа черно-белая кинопленка ORWO UN54, ISO 100. Пленка обладает широким диапазоном воспроизведения яркостей; при мелком зерне и довольно высоком разрешении самого материала пленка Silberra CINEMA 54UN обладает большой гибкостью в части пулл и пуш процесса. На данную пленку можно снимать при EI от 25 до 400, при этом, при правильно подобранном режиме проявки, ни в тенях, ни в светах не будет сколь-нибудь существенной потери в деталях.
Проявка данной пленки при температуре 20С по номиналу (100 ISO):
- Silberra Ascorol - 7 минут
- Silberra S-76 - 7 минут
- Kodak D76 - 7 минут
- Ilford ID-11 - 7 минут
- Kodak HC-110 (разведение H) - 7.5 минут
- Silberra PYRO-HD (1+1+100) - 10 минут
- Silberra RDN LQ (1+25) - 6,5 минут