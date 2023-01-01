Компания Silberra взяла на себя почетную миссию вернуть пленки ORWO в мир фотографии; данная пленка - это упакованная в кассеты 135-го типа черно-белая кинопленка ORWO UN54, ISO 100. Пленка обладает широким диапазоном воспроизведения яркостей; при мелком зерне и довольно высоком разрешении самого материала пленка Silberra CINEMA 54UN обладает большой гибкостью в части пулл и пуш процесса. На данную пленку можно снимать при EI от 25 до 400, при этом, при правильно подобранном режиме проявки, ни в тенях, ни в светах не будет сколь-нибудь существенной потери в деталях.