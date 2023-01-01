Фотопленка Silberra BW 200 Limited Edition, 120 формат
Код товара : УТ-00071674
Артикул : BW200120
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Истек срок годности.
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Описание
Панхроматическая негативная черно-белая фотопленка с высоким контрастом, высокой резкостью и мелким зерном. Номинальная чувствительность по ISO = 200. Выполнена на подложке из прозрачного полиэстера, обеспечивающей исключительную стабильность материала. Специальный материал подложки с гидрофобным покрытием не только ускоряет сушку негативов после проявки, но и препятствует образованию капельных следов; кроме того, пленка не скручивается при сушке и может размещаться в сушильных шкафах без дополнительных грузов внизу.
Использование желтых фильтров может существенно поднять контраст изображения, снижая при этом общую чувствительность эмульсии. Использование фильтров требует также коррекции в части экспонирования:
- Желтый фильтр – коэффициент 1,5 от номинала;
- Желто-оранжевый фильтр – коэффициент 1,8 от номинала;
- Красный фильтр – коэффициент 2 или 3 от номинала, в зависимости от длины волны фильтра.
Время проявки
|Проявитель
|Разведение
|Температура, ° C
|Время (минуты)
|Silberra S-76
|1+0
|20
|12
|Kodak D-76
|1+0
|20
|12
|Silberra Ascorol
|1+29
|20
|12
|Silberra Pyro-HD
|1+1+100
|22
|14
|Silberra RDN-LQ
|1+25
|20
|10
|Silberra RDN-LQ
|1+25
|22
|8
|Rodinal
|1+25
|20
|10
|R09
|1+25
|20
|10
|Silberra MICRO-F
|Stock
|20
|12
|Ilford Microphen
|Stock
|20
|12