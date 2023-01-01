Описание

Панхроматическая негативная черно-белая фотопленка с высоким контрастом, высокой резкостью и мелким зерном. Номинальная чувствительность по ISO = 200. Выполнена на подложке из прозрачного полиэстера, обеспечивающей исключительную стабильность материала. Специальный материал подложки с гидрофобным покрытием не только ускоряет сушку негативов после проявки, но и препятствует образованию капельных следов; кроме того, пленка не скручивается при сушке и может размещаться в сушильных шкафах без дополнительных грузов внизу.

Использование желтых фильтров может существенно поднять контраст изображения, снижая при этом общую чувствительность эмульсии. Использование фильтров требует также коррекции в части экспонирования:

Желтый фильтр – коэффициент 1,5 от номинала;

Желто-оранжевый фильтр – коэффициент 1,8 от номинала;

Красный фильтр – коэффициент 2 или 3 от номинала, в зависимости от длины волны фильтра.

Время проявки