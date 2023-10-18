Объектив Sigma Zoom-Master 35-70mm f/2.8-4 Nikon F (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00070854
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-10-18
Причина уценки:
Состояние хорошее.
12 000 ₽
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Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 135854
Формат: 35mm зеркальная
Тип: Переменное фокусное расстояние (зум)
Фокус: Ручная фокусировка
Sigma Zoom-Master 35-70mm f/2.8-4 - стандартный ручной зум для зеркальных камер.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4. Особенности: состояние хорошее.
Комплектация: -; sn:1011223;
Гарантия 14 дней.