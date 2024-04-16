Объектив Sigma AF 24-70mm f/2.8 EX DG MACRO Minolta A (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075000 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-16/02

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Задать вопрос Причина уценки: потертости и мелкие царапины на корпусе 25 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140000 Фокусное расстояние

переменное

Байонет

Minolta A

Мин. фокусное расстояние

24 мм

Макс. фокусное расстояние

70 мм Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: потертости и мелкие царапины на корпусе

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: 4006673

Комплектация: объектив, передняя и крышка, бленда

Гарантия 90 дней.

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