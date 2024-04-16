Объектив Sigma AF 24-70mm f/2.8 EX DG MACRO Minolta A (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075000
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-16/02
Причина уценки:
потертости и мелкие царапины на корпусе
25 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140000
Фокусное расстояние
переменное
Байонет
Minolta A
Мин. фокусное расстояние
24 мм
Макс. фокусное расстояние
70 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: потертости и мелкие царапины на корпусе
s\n: 4006673
Комплектация: объектив, передняя и крышка, бленда
Гарантия 90 дней.
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