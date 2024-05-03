Док-станция Sigma UD-11 для объективов с байонетом EF-M (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075409
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-05-03
Причина уценки:
Потёртости на кольце байонета.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140409
Док-станция Sigma USB Dock UD-11 позволяет производить обновления прошивки объективов Sigma серий Contemporary, Art и Sports, а также телеконвертеров TC-1411, TC-2011 и переходного адаптера Sigma MC-21. Для объективов с фокусировочным приводом типа DN (электронный привод) также доступна настройка чувствительности к повороту кольца объектива при ручной фокусировке (объективы с мотором HSM обладают прямой механической связью между кольцом и приводом).
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: док-станция, коробка.
Гарантия 90 дней.