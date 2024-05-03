Док-станция Sigma UD-11 для объективов с байонетом EF-M (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075409 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-05-03

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Задать вопрос Причина уценки: Потёртости на кольце байонета. 4 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140409 Док-станция Sigma USB Dock UD-11 позволяет производить обновления прошивки объективов Sigma серий Contemporary, Art и Sports, а также телеконвертеров TC-1411, TC-2011 и переходного адаптера Sigma MC-21. Для объективов с фокусировочным приводом типа DN (электронный привод) также доступна настройка чувствительности к повороту кольца объектива при ручной фокусировке (объективы с мотором HSM обладают прямой механической связью между кольцом и приводом). Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: док-станция, коробка.

Гарантия 90 дней.

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