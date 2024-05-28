Телеконвертер Sigma TC-1401 1.4x Nikon F (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075967 Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-28/3

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Задать вопрос Причина уценки: незначительные следы эксплуатации 13 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Байонет Nikon F

Кратность зума 1.4x Совместимые объективы:

60-600mm f / 4.5-6.3 DG OS HSM Sports

70-200mm f / 2.8 DG OS HSM Sports

100-400mm f / 5-6.3 DG OS HSM Contemporary

120-300mm f / 2.8 DG OS HSM Sports

150-600mm f /5-6.3 DG OS HSM Sports

150-600mm f / 5-6.3 DG OS HSM Contemporary

500mm f / 4 DG OS HSM Sports Код товара: 140967

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительные следы эксплуатации.

Комплектация: Телеконвертер, передняя и задняя крышки, кофр, коробка.

Гарантия 90 дней.

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