Телеконвертер Sigma TC-1401 1.4x Nikon F (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075967
Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-28/3
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации
Гарантия 90 дней
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Описание
Байонет Nikon F
Кратность зума 1.4x
Совместимые объективы:
60-600mm f / 4.5-6.3 DG OS HSM Sports
70-200mm f / 2.8 DG OS HSM Sports
100-400mm f / 5-6.3 DG OS HSM Contemporary
120-300mm f / 2.8 DG OS HSM Sports
150-600mm f /5-6.3 DG OS HSM Sports
150-600mm f / 5-6.3 DG OS HSM Contemporary
500mm f / 4 DG OS HSM Sports
Код товара: 140967
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации.
Комплектация: Телеконвертер, передняя и задняя крышки, кофр, коробка.
Гарантия 90 дней.