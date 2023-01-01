Описание

Адаптер SIGMA MC-21 позволяет использовать объективы Sigma с байонетом Canon EF на камерах с креплением L-mount (Sigma, Leica и Panasonic). Официально адаптер поддерживает только оптику Sigma (серии Art, Sport, Contemporary). Не гарантируется работоспособность объективов Canon, Tamron и других производителей: могут не работать отдельные функции, или объектив в целом. Некоторые объектив Sigma могут потребовать обновления ПО перед использованием: если это требуется, светодиод на корпусе будет гореть оранжевым. Если все в порядке – зеленым. С объективами других производителей светодиод не горит.

MC-21 поддерживает автофокусировку в режиме AF-S, управление диафрагмой, передачу EXIF, коррекцию виньетирования, аберраций, дисторсии.

Фокусировка в AF-C режиме не гарантируется.

Часть функций камеры, доступная с «родной» оптикой, может быть недоступна, а именно:

постоянный автофокус во время видеосъемки

сенсорная автофокусировка (Touch AF)

помощь при ручной фокусировке MF guide

кнопки AF, Focus Preset, расположенные на корпусе некоторых объективов, не работают

Стабилизация может использоваться только 1 из 2: или стабилизация в объективе, или в камере.

Адаптер SIGMA MC-21 комплектуется адаптером для штатива, который можно снять при необходимости (инструмент в комплекте).