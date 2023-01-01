Адаптер Sigma MC-21, Canon EF на L-mount
Код товара : УТ-00070371
Артикул : @ 89E969
29 990 ₽
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Описание
Адаптер SIGMA MC-21 позволяет использовать объективы Sigma с байонетом Canon EF на камерах с креплением L-mount (Sigma, Leica и Panasonic). Официально адаптер поддерживает только оптику Sigma (серии Art, Sport, Contemporary). Не гарантируется работоспособность объективов Canon, Tamron и других производителей: могут не работать отдельные функции, или объектив в целом. Некоторые объектив Sigma могут потребовать обновления ПО перед использованием: если это требуется, светодиод на корпусе будет гореть оранжевым. Если все в порядке – зеленым. С объективами других производителей светодиод не горит.
MC-21 поддерживает автофокусировку в режиме AF-S, управление диафрагмой, передачу EXIF, коррекцию виньетирования, аберраций, дисторсии.
Фокусировка в AF-C режиме не гарантируется.
Часть функций камеры, доступная с «родной» оптикой, может быть недоступна, а именно:
- постоянный автофокус во время видеосъемки
- сенсорная автофокусировка (Touch AF)
- помощь при ручной фокусировке MF guide
- кнопки AF, Focus Preset, расположенные на корпусе некоторых объективов, не работают
Стабилизация может использоваться только 1 из 2: или стабилизация в объективе, или в камере.
Адаптер SIGMA MC-21 комплектуется адаптером для штатива, который можно снять при необходимости (инструмент в комплекте).