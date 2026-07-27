Беззеркальный фотоаппарат Sigma fp Body (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00095751 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-07-27/13 Код товара: УТ-00095751 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-07-27/13 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Все характеристики Код товара: УТ-00095751 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации, потертости. Нет резинки HDMI

Пробег: нет информации

S/n: 91410687

Комплектация: Камера, акб, з/у, ремень, коробка, клетка, каплеры

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Описание Код товара: УТ-00095751 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации, потертости. Нет резинки HDMI

Пробег: нет информации

S/n: 91410687

Комплектация: Камера, акб, з/у, ремень, коробка, клетка, каплеры

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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