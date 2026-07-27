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Беззеркальный фотоаппарат Sigma fp Body (состояние 5-) (б/у)

  • fp Body (состояние 5-)
  • fp Body (состояние 5-)
  • fp Body (состояние 5-)
  • fp Body (состояние 5-)
  • fp Body (состояние 5-)
  • fp Body (состояние 5-)
  • fp Body (состояние 5-)
  • fp Body (состояние 5-)
  • fp Body (состояние 5-)
  • fp Body (состояние 5-)
  • fp Body (состояние 5-)
  • fp Body (состояние 5-)
  • fp Body (состояние 5-)
  • fp Body (состояние 5-)
  • fp Body (состояние 5-)
  • fp Body (состояние 5-)
  • fp Body (состояние 5-)
Код товара:УТ-00095751
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-07-27/13

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

Код товара: УТ-00095751

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации, потертости. Нет резинки HDMI
Пробег: нет информации
S/n: 91410687
Комплектация: Камера, акб, з/у, ремень, коробка, клетка, каплеры
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.