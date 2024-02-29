Вспышка Sigma EF 500 DG ST для Canon (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073716
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-02-29
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса, изменение цвета прорезиненных частей.
Гарантия 14 дней
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Описание
Sigma EF 500 DG ST - мощная вспышка, специально разработанная для использования с камерами Canon. Она обеспечивает высокую мощность вспышки и удобство использования, делая ее идеальным выбором для фотографов, которым требуется дополнительное освещение в различных условиях съемки.
Мощность вспышки: 50 (метров в ISO 100);
Режимы работы: TTL, ручной;
Подсветка автофокуса: да.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса, изменение цвета прорезиненных частей.
Комплектация: чехол.
Гарантия 14 дней.