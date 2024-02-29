Вспышка Sigma EF 500 DG ST для Canon (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073716 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-02-29

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Задать вопрос Причина уценки: Царапины и потёртости корпуса, изменение цвета прорезиненных частей. 2 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Sigma EF 500 DG ST - мощная вспышка, специально разработанная для использования с камерами Canon. Она обеспечивает высокую мощность вспышки и удобство использования, делая ее идеальным выбором для фотографов, которым требуется дополнительное освещение в различных условиях съемки. Мощность вспышки: 50 (метров в ISO 100);

Режимы работы: TTL, ручной;

Подсветка автофокуса: да. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса, изменение цвета прорезиненных частей.

Комплектация: чехол.

Гарантия 14 дней.

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