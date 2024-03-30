Описание

Sigma DC 17-70mm f2.8-4 Macro HSM - это универсальный объектив с переменным фокусным расстоянием, который отлично подходит для различных съемочных ситуаций. Он предлагает широкий диапазон фокусных расстояний, начиная от широкоугольного до портретного, обеспечивая при этом высокое качество изображения. Функция макро съемки позволяет делать крупные планы с высокой детализацией, а технология HSM (Hyper Sonic Motor) обеспечивает быстрый и тихий автофокус. Этот объектив идеально подходит для фотографов, которым нужен универсальный и надежный объектив для широкого спектра съемок.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, Линзы без царапин, пыль внутри присутствует.

Комплектация: крышки.

Гарантия 90 дней.