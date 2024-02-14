Объектив Sigma AF 8mm f/3.5 EX DG Circular Fisheye Canon EF (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073439
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-14/06
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации, потертости от бленды
22 000 ₽
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Описание
Код товара: 138439
Тип объектива сверхширокоугольный (рыбий глаз)
Фокусное расстояние постоянное
Фокусное расстояние фикс-объектива 8 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.135 м
Максимальный угол обзора 180 град.мин
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 3.5
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 6
Байонет Canon EF
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
# 11997642
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, кофр
Гарантия 90 дней.
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