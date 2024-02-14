Объектив Sigma AF 8mm f/3.5 EX DG Circular Fisheye Canon EF (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073439 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-14/06

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Задать вопрос Причина уценки: незначительные следы эксплуатации, потертости от бленды 22 000 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138439 Тип объектива сверхширокоугольный (рыбий глаз) Фокусное расстояние постоянное Фокусное расстояние фикс-объектива 8 мм Минимальное расстояние фокусировки 0.135 м Максимальный угол обзора 180 град.мин Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 3.5 Минимальная диафрагма (F) 22 Число лепестков диафрагмы 6 Байонет Canon EF Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние : 5- # 11997642 Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, кофр Гарантия 90 дней.

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