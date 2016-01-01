Описание

Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Art поддерживает высокую планку серии Art. Это превосходный портретный объектив с высокой резкостью и контрастом, приятной цветопередачей и мягким рисунком боке. Оптическая схема включает три элемента из специального стекла: 2 SLD (с низким коэффициентом рассеивания) и 1 элемент с аномальной частичной дисперсией и высокой рефракцией. Автофокусировка стала работать примерно на 30% быстрее, чем у предшественника, а также появилась возможность ручной доводки фокуса без переключения в ручной режим, даже в режиме постоянной фокусировки. Объектив также может использоваться на камерах Sony c байонетом E c помощью адаптера Sigma MC-11.

Для борьбы с бликами и паразитной засветкой используется многослойное просветляющее покрытие Super Multi-Layer Coating. Корпус объектива объектива выполнен частично из металла, частично из термостабильного пластика, не расширяющегося при повышении температуры окружающей среды. Байонетное крепление выполнено из латуни. Резиновый уплотнитель на байонетном креплении защищает камеру от попадания пыли и влаги. 9-лепестковая скругленная диафрагма обеспечивает мягкое размытие фона с округлыми следами от источников света.

Каждый объектив линейки Sigma Art тестируется после сборки на специальном стенде с 46-мегапиксельным сенсором Foveon. Для оптимальной настройки фокусировки объектива мы рекомендуем использовать станцию Sigma USB-Dock, поскольку в байонетном соединении даже расхождение в несколько микрон может вызвать эффект бэк- или фронт-фокуса, особенно заметного в объективах со столь малой глубиной резкости. Sigma USB-Dock позволяет настроить фокусировку под вашу конкретную камеру на каждой отдельной дистанции фокусировки.