Объектив Sigma AF 85mm f/1.4 DG EX HSM Nikon F (состояние Like New) (б/у)
Код товара : УТ-00074619
Артикул : б/у-П72 К 2024-04-02
Причина уценки:
Незначительные потертости
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 139619
Тип объектива стандартный
Фокусное расстояние 85 мм
Диафрагма F1.40
Минимальная диафрагма F16
Фокусировочный мотор есть
Автоматическая фокусировка есть
Число элементов / групп элементов 11 / 8
Число лепестков диафрагмы 9
Вес 725 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : Как новый
Комплектация: Полная без коробки
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.
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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.
Наши преимущества:
- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику
- Выгодный Trade-in
- Дистанционный Trade-in по России
- Оплаты банковскими картами
- Возможность купить в кредит
- Обмен на новую и Б/У технику
- Бесплатная доставка по всей России
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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in
Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:
ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут
ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут
Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения