Описание

Главные особенности:

Качество изображения как высший приоритет

Объектив оснащён плавающим фокусировочным механизмом, включающим в себя две группы линз. Такая конструкция снижает искажения и обеспечивает оптимальные результаты на всех дистанциях фокусировки. Два элемента из флюоритоподобного стекла FLD, два элемента из специального низкодисперсного стекла SLD и один элемент с высоким уровнем аномального частичного рассеивания и большим показателем отражения эффективно минимизируют продольные хроматические искажения. Два асферических элемента повышают разрешение на коротком расстоянии до объекта съемки. В целом, оптическая конструкция придаёт объективу «бритвенную» резкость изображения в фокусе, эффектно выделяемой красивой прорисовкой заднего плана без расплывающихся цветовых полосок.

Электронный привод системы автофокусировки

Электронный приводделает лишним механическую связь между фокусировочным кольцом и приводом системы автофокуса. Бессердечниковый мотор привода автофокуса с оптимизированным алгоритмом работы настраивает фокус с оптимальной скоростью и практически бесшумно. Ручная доводка фокуса доступна в любой момент автофокусировки, позволяя фотографу уточнять фокус вращением кольца. Кольцо фокусировки имеет большой угол вращения, давая возможность настраивать фокус максимально точно, что очень важно в макрофотографии.

Совместим с полноформатными камерами Sony E

Версия объектива с байонетом Sony E совместима с беззеркальными камерами Sony имеет такие же оптические характеристики, как и для других байонетов. Для установки на камеру не требуется адаптер МС-11; объектив также совместим с функциями камеры стабилизации изображения и коррекции искажений. Важно, что объектив отлично работает в режиме непрерывной съемки AF-С, который недоступен при использовании адаптера МС-11.

Замечание: объектив сконструирован, производится и продаётся в соответствии со спецификациями байонета Sony E по лицензии Sony

Совместная работа с макровспышкой SIGMA EM-140 DG

На объектив SIGMA 70mm F2.8 DG MACRO | Art можно прикрепить макровспышку SIGMA EM-140 DG через MACRO FLASH ADAPTER диаметром 65mm (приобретается отдельно). Также на резьбу диаметром 72мм можно установить дополнительные аксессуары и прочие модели макро фотовспышек.

Прочие особенности: