Объектив Sigma 70mm f/2.8 DG Macro Art Sony E
Код товара : УТ-00068299
Артикул : @ 271965
62 990 ₽
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Описание
Главные особенности:
Качество изображения как высший приоритет
Объектив оснащён плавающим фокусировочным механизмом, включающим в себя две группы линз. Такая конструкция снижает искажения и обеспечивает оптимальные результаты на всех дистанциях фокусировки. Два элемента из флюоритоподобного стекла FLD, два элемента из специального низкодисперсного стекла SLD и один элемент с высоким уровнем аномального частичного рассеивания и большим показателем отражения эффективно минимизируют продольные хроматические искажения. Два асферических элемента повышают разрешение на коротком расстоянии до объекта съемки. В целом, оптическая конструкция придаёт объективу «бритвенную» резкость изображения в фокусе, эффектно выделяемой красивой прорисовкой заднего плана без расплывающихся цветовых полосок.
Электронный привод системы автофокусировки
Электронный приводделает лишним механическую связь между фокусировочным кольцом и приводом системы автофокуса. Бессердечниковый мотор привода автофокуса с оптимизированным алгоритмом работы настраивает фокус с оптимальной скоростью и практически бесшумно. Ручная доводка фокуса доступна в любой момент автофокусировки, позволяя фотографу уточнять фокус вращением кольца. Кольцо фокусировки имеет большой угол вращения, давая возможность настраивать фокус максимально точно, что очень важно в макрофотографии.
Совместим с полноформатными камерами Sony E
Версия объектива с байонетом Sony E совместима с беззеркальными камерами Sony имеет такие же оптические характеристики, как и для других байонетов. Для установки на камеру не требуется адаптер МС-11; объектив также совместим с функциями камеры стабилизации изображения и коррекции искажений. Важно, что объектив отлично работает в режиме непрерывной съемки AF-С, который недоступен при использовании адаптера МС-11.
Замечание: объектив сконструирован, производится и продаётся в соответствии со спецификациями байонета Sony E по лицензии Sony
Совместная работа с макровспышкой SIGMA EM-140 DG
На объектив SIGMA 70mm F2.8 DG MACRO | Art можно прикрепить макровспышку SIGMA EM-140 DG через MACRO FLASH ADAPTER диаметром 65mm (приобретается отдельно). Также на резьбу диаметром 72мм можно установить дополнительные аксессуары и прочие модели макро фотовспышек.
Прочие особенности:
- Объектив имеет высокоэффективную пыле и влагозащиту байонета
- Скруглённая диафрагма
- Латунный байонет: высокая точность изготовления и износостойкость
- Контроль качества на оборудовании А1: каждый объектив после сборки проверяется на тестовом стенде с разрешением 46 Мп.
- Сделано в Японии