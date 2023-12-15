Описание

Код товара: 137168

Универсальный телеобъектив-зум SIGMA AF 70-300 mm F/4-5.6 Macro оптимизирован для работы с цифровыми камерами, но подходит для использования и с пленочными «зеркалками». Модель имеет сравнительно компактные для своих характеристик размеры и очень удобна в эксплуатации. Объектив охватывает большой 4,2-кратный диапазон фокусных расстояний и будет удобен для съемки портретов, дикой природы и работы в других традиционно «длиннофокусных» жанрах, а также отлично подходит для съемки крупным планом.

Объектив под Ответку.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 Незначительные потертости на корпусе

Комплектация: Крышка передняя, задняя, бленда

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия от 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, ссылка находится в разделе «Контакты» (под номером телефона, нажмите на название магазина, затем перейдите в раздел "Контакты").

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Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения