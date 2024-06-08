Объектив Sigma AF 70-300mm f/4-5.6 DG Macro Pentax K (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00076233
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-06-08
Причина уценки:
следы эксплуатации на корпусе, изменение цвета резинок корпуса.
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 141233
Sigma AF 70-300mm f/4-5.6 DG Macro Pentax K (состояние 4)
фокусное расстояние, мм - 70-300
максимальная диафрагма - f/4-f/5,6
минимальная диафрагма - f/22-f/32
угол обзора, град, - 34,3-8,2
число лепестков диафрагмы - 9
минимальная дистанция фокусировки, м - 1,5
установочный диаметр фильтра, мм - 58
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4;; следы эксплуатации на корпусе, изменение цвета резинок корпуса.
Комплектация:крышки, бленда, фильтр UV, коробка; 10078915.
Гарантия 14 дней.