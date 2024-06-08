Объектив Sigma AF 70-300mm f/4-5.6 DG Macro Pentax K (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076233 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-06-08

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Задать вопрос Причина уценки: следы эксплуатации на корпусе, изменение цвета резинок корпуса. 8 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 141233 Sigma AF 70-300mm f/4-5.6 DG Macro Pentax K (состояние 4) фокусное расстояние, мм - 70-300

максимальная диафрагма - f/4-f/5,6

минимальная диафрагма - f/22-f/32

угол обзора, град, - 34,3-8,2

число лепестков диафрагмы - 9

минимальная дистанция фокусировки, м - 1,5

установочный диаметр фильтра, мм - 58

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4;; следы эксплуатации на корпусе, изменение цвета резинок корпуса.

Комплектация:крышки, бленда, фильтр UV, коробка; 10078915.

Гарантия 14 дней.

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