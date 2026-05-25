Объектив Sigma 70-200mm f/2.8 II APO EX DG Macro HSM Canon EF (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00094190 Артикул: б/у-Крд 2026-05-25/1 Код товара: УТ-00094190 Артикул: б/у-Крд 2026-05-25/1 Объектив, система Canon EF Тип б/у товара Объективы Макрообъектив Да Все характеристики Код товара: 159190 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

S/n: 1045576

Комплектация: Объектив, обе крышки, бленда, чехол

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Canon EF Тип б/у товара Объективы Макрообъектив Да Описание Код товара: 159190 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

S/n: 1045576

Комплектация: Объектив, обе крышки, бленда, чехол

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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