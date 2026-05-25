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Объектив Sigma 70-200mm f/2.8 II APO EX DG Macro HSM Canon EF (состояние 4) (б/у)

  • 70-200mm f/2.8 II APO EX DG Macro HSM Canon EF (состояние 4)
  • 70-200mm f/2.8 II APO EX DG Macro HSM Canon EF (состояние 4)
  • 70-200mm f/2.8 II APO EX DG Macro HSM Canon EF (состояние 4)
  • 70-200mm f/2.8 II APO EX DG Macro HSM Canon EF (состояние 4)
  • 70-200mm f/2.8 II APO EX DG Macro HSM Canon EF (состояние 4)
  • 70-200mm f/2.8 II APO EX DG Macro HSM Canon EF (состояние 4)
  • 70-200mm f/2.8 II APO EX DG Macro HSM Canon EF (состояние 4)
  • 70-200mm f/2.8 II APO EX DG Macro HSM Canon EF (состояние 4)
  • 70-200mm f/2.8 II APO EX DG Macro HSM Canon EF (состояние 4)
  • 70-200mm f/2.8 II APO EX DG Macro HSM Canon EF (состояние 4)
  • 70-200mm f/2.8 II APO EX DG Macro HSM Canon EF (состояние 4)
Код товара:УТ-00094190
Артикул:б/у-Крд 2026-05-25/1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: 159190

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
S/n: 1045576
Комплектация: Объектив, обе крышки, бленда, чехол
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.