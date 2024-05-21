Объектив Sigma AF 70-200mm f/2.8 DG OS HSM Sport Nikon F (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075798 Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-21/2

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Задать вопрос Причина уценки: без следов эксплуатации. 103 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Тип объектива телеобъектив

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 70 мм

Макс. фокусное расстояние 200 мм

Кратность зума 2.9x

Минимальное расстояние фокусировки 1.2 м

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2.8

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 11

Байонет Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра 82 мм

Число групп элементов 22

Число элементов 24

Число низкодисперсных элементов 1

Диаметр 94.2 мм

Длина 202.9 мм

Вес 1805 г Код товара: 140798

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: без следов эксплуатации.

Комплектация: Объектив, бленда, передняя и задняя крышки, кофр, ремешок, лапка, коробка.

Гарантия 90 дней.

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