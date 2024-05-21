Объектив Sigma AF 70-200mm f/2.8 DG OS HSM Sport Nikon F (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075798
Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-21/2
Причина уценки:
без следов эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип объектива телеобъектив
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 70 мм
Макс. фокусное расстояние 200 мм
Кратность зума 2.9x
Минимальное расстояние фокусировки 1.2 м
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2.8
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 11
Байонет Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра 82 мм
Число групп элементов 22
Число элементов 24
Число низкодисперсных элементов 1
Диаметр 94.2 мм
Длина 202.9 мм
Вес 1805 г
Код товара: 140798
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: без следов эксплуатации.
Комплектация: Объектив, бленда, передняя и задняя крышки, кофр, ремешок, лапка, коробка.
Гарантия 90 дней.