Описание

SIGMA 70-200mm f/2.8 DG OS HSM Sport – длиннофокусный объектив, заменяющий в производстве старую модель, 70-200mm f/2.8 EX DG OS HSM. Использование целых 10 низкодисперсионных элементов обеспечивает максимальную детализацию по всему полю изображения, а также практически полную коррекцию сферических и хроматических аберраций, что гарантирует приятное боке и отсутствие ложных цветов. Оптический стабилизатор нового поколения Intelligent OS, использующий встроенный акселерометр, обладает эффективностью в 4 ступени экспозиции по методике измерений CIPA (при фокусном расстоянии 200 мм). Фокусировочный привод HSM также усовершенствован благодаря новым алгоритмам работы чипа.

Корпус объектива на 2/3 выполнен из магниевого сплава, что гарантирует высокую стабильность результатов при использовании как в жару, так и в холод, а также профессиональный ресурс службы. Фокусировка и трансфокация осуществляется внутри корпуса, без выезжания элементов. Конечно же, присутствует защита от пыли и влаги. Передняя линза защищена с помощью твердого олеофобного фтористого покрытия.

Штативный адаптер («лапка») соответствует креплению Arca Swiss. Сама лапка съемная (крепится на 4 винтах, может быть заменена на более длинную), но кольцо для ее крепления не снимается. Кольцо вращается с шагом 90°, позволяя снимать с горизонтальной и вертикальной ориентацией камеры.

Объектив обладает достаточно стандартным набором органов управления:

ограничитель автофокуса,

переключатель режима АФ (полностью автоматический, автоматический с ручной доводкой, ручной),

переключатель режима стабилизации (стандартный, съемка с проводкой, выключен)

программируемые кнопки (активация АФ или другая функция)

Объектив можно использовать с телеконвертерами Sigma TC-1401 (1.4х) и TC-2001 (2х).