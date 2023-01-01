Объектив Sigma 70-200mm f/2.8 DG OS HSM Sport Canon EF
Код товара : УТ-00033771
Артикул : 590954
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon EF
Диаметр светофильтра, мм
82
Минимальное фокусное расстояние, мм
70
Максимльное фокусное расстояние, мм
200
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
1.2 м
Угол поля зрения
34.3° - 12.3° (35 мм)
Конструкция объектива
24 элемента в 22 группах (из них 9 «флюоритоподобных» низкодисперсионных FLD элемента и 1 обычный низкодисперсионный SLD элемент)
Число лепестков диафрагмы
11
Физические характеристики
Вес
1805 г
Размеры товара
94.2 х 202.9 мм
Комплектация
Комплектация
объектив, крышки передняя и задняя, бленда LH914-01, чехол
Описание
SIGMA 70-200mm f/2.8 DG OS HSM Sport – длиннофокусный объектив, заменяющий в производстве старую модель, 70-200mm f/2.8 EX DG OS HSM. Использование целых 10 низкодисперсионных элементов обеспечивает максимальную детализацию по всему полю изображения, а также практически полную коррекцию сферических и хроматических аберраций, что гарантирует приятное боке и отсутствие ложных цветов. Оптический стабилизатор нового поколения Intelligent OS, использующий встроенный акселерометр, обладает эффективностью в 4 ступени экспозиции по методике измерений CIPA (при фокусном расстоянии 200 мм). Фокусировочный привод HSM также усовершенствован благодаря новым алгоритмам работы чипа.
Корпус объектива на 2/3 выполнен из магниевого сплава, что гарантирует высокую стабильность результатов при использовании как в жару, так и в холод, а также профессиональный ресурс службы. Фокусировка и трансфокация осуществляется внутри корпуса, без выезжания элементов. Конечно же, присутствует защита от пыли и влаги. Передняя линза защищена с помощью твердого олеофобного фтористого покрытия.
Штативный адаптер («лапка») соответствует креплению Arca Swiss. Сама лапка съемная (крепится на 4 винтах, может быть заменена на более длинную), но кольцо для ее крепления не снимается. Кольцо вращается с шагом 90°, позволяя снимать с горизонтальной и вертикальной ориентацией камеры.
Объектив обладает достаточно стандартным набором органов управления:
- ограничитель автофокуса,
- переключатель режима АФ (полностью автоматический, автоматический с ручной доводкой, ручной),
- переключатель режима стабилизации (стандартный, съемка с проводкой, выключен)
- программируемые кнопки (активация АФ или другая функция)
Объектив можно использовать с телеконвертерами Sigma TC-1401 (1.4х) и TC-2001 (2х).