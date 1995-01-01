Объектив Sigma 70-200mm f/2.8 DG DN OS Sport L-mount (уцененный)
Код товара : УТ-00075490
Артикул : @ 591969 (у)
Причина уценки:
повреждена упаковка
172 990 ₽
Гарантия 6 месяцев
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Инструкции и документы
Характеристики
Физические характеристики
Вес
1345 г
Размеры
90.6 х 205 мм
Характеристики
Диаметр светофильтра, мм
77 мм
Конструкция объектива
20 элементов в 15 группах, из них 6 с экстранизкой дисперсией FLD, 2 с низкой дисперсией SLD и 3 асферических
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.65 - 1 м (широкий угол / теле)
Стабилизатор изображения
есть
Угол поля зрения
34.3° - 12.3°
Байонет
L-mount
Число лепестков диафрагмы
11
Максимальное фокусное расстояние, мм
200
Минимальное фокусное расстояние, мм
70
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда LH860-01, штативный адаптер TS-151
Описание
Sigma 70-200mm f/2.8 DG DN OS относится к профессиональной линейке Sports и отличается высокой резкостью, отличным контролем аберраций и скоростным автофокусом. Объектив обладает сложной оптической схемой из 20 элементов в 15 группах, целых 8 из которых выполнены из стекла с низкой дисперсией (6 FLD + 2 SLD) – благодаря этому хроматические аберрации будут практически незаметны. 3 асферических элемента исправляют кривизну поля, кому и другие сферические аберрации.
Фокусировка осуществляется с помощью 2 высокоскоростных шаговых моторов нового поколения (HLA), причем 2 плавающие фокусировочные группы линз одновременно двигаются в разных направлениях, что приблизительно вдвое ускоряет наведение на резкость. «Дыхание фокуса» (смещение границ кадра при изменении дистанции фокусировки) малозаметно, что может быть важно при съемке видео. Трансфокация (зуммирование), как и фокусировка, происходит внутри корпуса, без выезжающих элементов. При этом центр тяжести объектива почти не смещается, что особенно важно при съемке с использованием электронных стабилизаторов, моторизированных платформ и тому подобных систем крепления.
Объектив оснащен оптическим стабилизатором нового поколения OS2, который обладает эффективностью до 7.5 ступеней в широкоугольном положении и 5.5 ступеней – в положении 200 мм (тестирование по стандартам CIPA). Стабилизатор имеет 2 режима работы: первый для общих случаев и второй для съемки движущихся объектов с проводкой.
Корпус объектива выполнен частично из магниевого сплава (в районе крепления к камере и штативу), частично из термостабильных композитных материалов (TSC), которые используются в оптике Sigma уже многие годы. TSC материалы позволяют снизить общий вес объектива, а их коэффициент теплового расширения такой же, как у алюминия, поэтому даже длительное использование под прямым солнечным светом не наносит вреда конструкции и не снижает качество изображения. Внутренние уплотнители защищают от проникновения внутрь пыли и влаги, поэтому объектив может использоваться в сложных погодных условиях.
Интересно, что данный объектив оснащен отдельным кольцом для управления диафрагмой, которое может вращаться как с отсечками по 1/3 ступени, так и плавно (переключатель режимов располагается на корпусе). Кольцо также снабжено отдельным блокиратором, который позволяет зафиксировать его в положении A, если вы предпочитаете управлять диафрагмой через камеру.
В комплекте с объективом идет съемный штативный адаптер («лапка»), выполненный в форме ласточкиного хвоста стандарта Arca Swiss, и прочная солнцезащитная бленда из пластика, усиленного карбоном.
Объектив совместим с телеконвертерами Sigma TC-1411 (1.4x) и TC-2011 (2.0x).