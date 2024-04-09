Объектив Sigma AF 65mm f/2 DG DN для Sony E (состояние like new) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074779 Артикул : б/у-Н1 К 2024-04-09

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Задать вопрос Причина уценки: Без следов эксплуатации. 49 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139779 Объектив Sigma AF 65mm f/2 DG DN – это компактный и легкий портретный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 65 мм, предназначенный для полнокадровых камер Sony E-mount.

Основные характеристики:

Фокусное расстояние: 65 мм

Максимальная диафрагма: f/2

Минимальная диафрагма: f/16

Оптическая схема: 12 элементов в 9 группах

Автофокус: Да, высокоскоростной и точный

Минимальная дистанция фокусировки: 0.6 м

Диаметр фильтра: 62 мм

Вес: 405 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, без следов эксплуатации.

Комплектация: крышки, бленда, коробка, документы; 55377220;

Гарантия 14 дней.

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