Объектив Sigma AF 65mm f/2 DG DN для Sony E (состояние like new) (б/у)
Код товара : УТ-00074779
Артикул : б/у-Н1 К 2024-04-09
Причина уценки:
Без следов эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139779
Объектив Sigma AF 65mm f/2 DG DN – это компактный и легкий портретный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 65 мм, предназначенный для полнокадровых камер Sony E-mount.
Основные характеристики:
Фокусное расстояние: 65 мм
Максимальная диафрагма: f/2
Минимальная диафрагма: f/16
Оптическая схема: 12 элементов в 9 группах
Автофокус: Да, высокоскоростной и точный
Минимальная дистанция фокусировки: 0.6 м
Диаметр фильтра: 62 мм
Вес: 405 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, без следов эксплуатации.
Комплектация: крышки, бленда, коробка, документы; 55377220;
Гарантия 14 дней.