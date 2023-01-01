Описание

Универсальный 10х зум-объектив для спортивного репортажа, съемок флоры и фауны, авиашоу и других сюжетов. Усовершенствованный фокусировочный привод HSM работает намного быстрее, чем у старой версии (Sigma 50-500 мм), также значительно улучшена эффективность работы оптического стабилизатора. Объектив обладает выдающейся резкостью (для 10х зума) и позволяет быстро переключаться между отдаленными и близкими объектами.

Оптическая схема включает 3 «флюоритовых» элемента с экстра-низкой дисперсией, которые позволяют избавиться от хроматических аберраций. Небольшая минимальная дистанция фокусировки позволяет получать отличные крупные планы.

Для снижения веса корпус объектива выполнен из нескольких материалов: ближайшая к камере часть – из магниевого сплава (на схеме изображена синим), далее – термостабильный композит (пластик, при нагреве расширяющийся не более чем алюминий, на схеме обозначен желтым), далее – углепластик (карбон). Все стыки корпуса снабжены уплотнителями, защищающими от попадания пыли и влаги.

Передняя и задняя линзы снабжены олеофобным водоотталкивающим покрытием, облегчающим чистку.

Оптический стабилизатор имеет 2 режима работы. Его эффективность по стандартам измерения CIPA составляет 4 ступени экспозиции.

Совместимость с телеконвертерами: SIGMA 60-600mm f/4.5-6.3 DG OS HSM Sports может использоваться с телеконвертерами Sigma TC-1401 (1.4х) и TC-2001 (2х). При использовании 1.4-кратного телеконвертера с современными камерами даже сохраняется возможность автофокусировки по центральным точкам.

Управление фокусировкой: на корпусе объектива расположен переключатель AF / MO / MF: только автофокус / АФ с ручной корректировкой / ручная фокусировка. Также имеется ограничитель дистанции: полный ход, от 6 м до бесконечности, от минимальной дистанции до 6 м.

Настройка через Sigma USB Dock. С помощью док-станции USB Dock пользователь может самостоятельно обновлять программное обеспечение (прошивку) объектива, а также настраивать / корректировать работу автофокуса и оптического стабилизатора.

Электромагнитная диафрагма. Обратите внимание, что объектив оснащен электромагнитной диафрагмой. Это улучшает точность экспозиции при высокоскоростной серийной съемке, но делает его несовместимым со старыми камерами Nikon.

Эти камеры Nikon совместимы полностью: D5, D4S, Df, D850, D810, D810A, D750, D610, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, D3400, D3300, D3200, D3100.

Эти камеры совместимы после установки последней версии программного обеспечения: D4, D3X, D3S, D3, D800, D800E, D700, D600, D300S, D300, D7000.

Остальные модели не поддерживаются.