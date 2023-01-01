Объектив Sigma 60-600mm f/4.5-6.3 DG OS HSM Sports Canon EF
Код товара : УТ-00031431
Артикул : 730954
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon EF
Диаметр светофильтра, мм
105
Минимальное фокусное расстояние, мм
60
Максимльное фокусное расстояние, мм
600
Относительное отверстие
1:4.5 - 1:6:3
Минимальная диафрагма
1:22 - 1:32
Минимальная дистанция фокусировки
0.6 - 2.6 м
Угол поля зрения
39.6° - 4.1° (35 мм)
Конструкция объектива
25 элементов в 19 группах (3 "флюоритовых", 1 с низкой дисперсией)
Физические характеристики
Вес
2.7 кг
Размеры товара
120.4 х 268.9 мм
Комплектация
Комплектация
бленда LH1144-01, крышка передняя тканевая LC-740E, крышка задняя, плечевой ремень, чехол, штативный адаптер
Описание
Универсальный 10х зум-объектив для спортивного репортажа, съемок флоры и фауны, авиашоу и других сюжетов. Усовершенствованный фокусировочный привод HSM работает намного быстрее, чем у старой версии (Sigma 50-500 мм), также значительно улучшена эффективность работы оптического стабилизатора. Объектив обладает выдающейся резкостью (для 10х зума) и позволяет быстро переключаться между отдаленными и близкими объектами.
Оптическая схема включает 3 «флюоритовых» элемента с экстра-низкой дисперсией, которые позволяют избавиться от хроматических аберраций. Небольшая минимальная дистанция фокусировки позволяет получать отличные крупные планы.
Для снижения веса корпус объектива выполнен из нескольких материалов: ближайшая к камере часть – из магниевого сплава (на схеме изображена синим), далее – термостабильный композит (пластик, при нагреве расширяющийся не более чем алюминий, на схеме обозначен желтым), далее – углепластик (карбон). Все стыки корпуса снабжены уплотнителями, защищающими от попадания пыли и влаги.
Передняя и задняя линзы снабжены олеофобным водоотталкивающим покрытием, облегчающим чистку.
Оптический стабилизатор имеет 2 режима работы. Его эффективность по стандартам измерения CIPA составляет 4 ступени экспозиции.
Совместимость с телеконвертерами: SIGMA 60-600mm f/4.5-6.3 DG OS HSM Sports может использоваться с телеконвертерами Sigma TC-1401 (1.4х) и TC-2001 (2х). При использовании 1.4-кратного телеконвертера с современными камерами даже сохраняется возможность автофокусировки по центральным точкам.
Управление фокусировкой: на корпусе объектива расположен переключатель AF / MO / MF: только автофокус / АФ с ручной корректировкой / ручная фокусировка. Также имеется ограничитель дистанции: полный ход, от 6 м до бесконечности, от минимальной дистанции до 6 м.
Настройка через Sigma USB Dock. С помощью док-станции USB Dock пользователь может самостоятельно обновлять программное обеспечение (прошивку) объектива, а также настраивать / корректировать работу автофокуса и оптического стабилизатора.