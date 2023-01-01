Описание

Универсальный 10х зум-объектив для спортивного репортажа, съемок флоры и фауны, авиашоу и других сюжетов. Усовершенствованный фокусировочный привод HSM работает намного быстрее, чем у старой версии (Sigma 50-500 мм), также значительно улучшена эффективность работы оптического стабилизатора. Объектив обладает выдающейся резкостью (для 10х зума) и позволяет быстро переключаться между отдаленными и близкими объектами.

Оптическая схема включает 3 «флюоритовых» элемента с экстра-низкой дисперсией, которые позволяют избавиться от хроматических аберраций. Небольшая минимальная дистанция фокусировки позволяет получать отличные крупные планы.

Для снижения веса корпус объектива выполнен из нескольких материалов: ближайшая к камере часть – из магниевого сплава (на схеме изображена синим), далее – термостабильный композит (пластик, при нагреве расширяющийся не более чем алюминий, на схеме обозначен желтым), далее – углепластик (карбон). Все стыки корпуса снабжены уплотнителями, защищающими от попадания пыли и влаги.

Передняя и задняя линзы снабжены олеофобным водоотталкивающим покрытием, облегчающим чистку.

Оптический стабилизатор имеет 2 режима работы. Его эффективность по стандартам измерения CIPA составляет 4 ступени экспозиции.

Совместимость с телеконвертерами: SIGMA 60-600mm f/4.5-6.3 DG OS HSM Sports может использоваться с телеконвертерами Sigma TC-1401 (1.4х) и TC-2001 (2х). При использовании 1.4-кратного телеконвертера с современными камерами даже сохраняется возможность автофокусировки по центральным точкам.

Управление фокусировкой: на корпусе объектива расположен переключатель AF / MO / MF: только автофокус / АФ с ручной корректировкой / ручная фокусировка. Также имеется ограничитель дистанции: полный ход, от 6 м до бесконечности, от минимальной дистанции до 6 м.

Настройка через Sigma USB Dock. С помощью док-станции USB Dock пользователь может самостоятельно обновлять программное обеспечение (прошивку) объектива, а также настраивать / корректировать работу автофокуса и оптического стабилизатора.