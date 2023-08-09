Sigma 60-600mm f/4.5-6.3 DG DN OS Sports является немного переработанной версией объектива 60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM Sports (2018 г), которая выпускалась для зеркальных камер. Оптическая схема была переработана: теперь в ней 27 элементов вместо 25. Это позволило, в частности, увеличить резкость по краям кадра (как можно видеть из графиков MTF), а также снизить минимальную дистанцию фокусировки: при фокусном расстоянии 200 мм увеличение теперь составляет 1:2.4. Конечно, это не полноценный макрообъектив, но крупные планы он делает отлично. Что касается качества изображения, то объектив даже на открытой диафрагме обеспечивает хорошую резкость по всему полю кадра, которая лишь немного улучшается при диафрагмировании до F8. Хроматические аберрации практически отсутствуют, есть небольшое виньетирование и подушкообразная дисторсия, но на очень умеренном уровне, который при необходимости легко корректируется в любом редакторе. Боке очень приятное, мягкое, без «луковой», пористой структуры бликов. Расфокусированные источники света отображаются практически идеально ровными кругами благодаря 9-лепестковой скругленной диафрагме.

С учетом требований беззеркальных камер переработан механизм фокусировки: вместо устаревшего HSM мотора теперь стоит HLA (High-response Linear Actuator) линейный шаговый привод, который работает очень быстро, точно и практически бесшумно, а также хорошо подходит для съемки видео. Обновлен и механизм оптической стабилизации: Sigma заявляет, что новый механизм OS2 обеспечивает эффективность в 7 ступеней экспозиции в широкоугольном положении и 6 ступеней – в теле.

Стоит отметить и механизм трансфокации, который Sigma называет Dual Action Zoom. Суть его в том, что зуммировать объектив можно двумя способами: или поворотом кольца, или просто потянув передний край объектива вперед или назад (так называемый «тромбон»). Первый вариант хорошо подходит для аккуратной и точной настройки фокусного расстояния, второй же позволяет пройти весь диапазон от 60 до 600 мм менее чем за секунду – удобно для съемки спорта или дикой природы. Трансфокация работает очень мягко, без каких-либо заеданий.

Объектив надежно защищен от проникновения пыли и влаги, так как его создателям было понятно, что такая оптика в основном используется под открытым небом и не всегда в хорошую погоду. На корпусе расположено несколько переключателей:

ручная / автоматическая фокусировка,

ограничитель диапазона фокусировки

режим работы стабилизатора (1 - обычный, 2 - для съемки с проводкой)

переключатель функций для многофункциональной кнопки на корпусе

Также есть рычажок блокировки зума, причем блокировка работает с любым фокусным расстоянием, можно заблокировать на 60 мм, на 600 мм и в любом промежуточном положении. Штативный адаптер с отсоединяемой ножкой вращается для установки камеры в вертикальном или горизонтальном положении. Ножка выполнена в форме ласточкиного хвоста стандарта Arca Swiss, что облегчает и ускоряет работу с совместимыми штативами. В комплекте также идет простая пластиковая бленда, чехол-крышка для нее и плечевой ремень – объектив тяжелый.

Надо понимать, что данный объектив является 10х зумом. Поэтому по максимальной резкости он практически неизбежно будет уступать моделям профессионального уровня с меньшим диапазоном фокусных расстояний: например, той же Sigma 150-600mm F5-6.3 DG DN OS Sports. Если вам необходим объектив для работы только на дальних дистанциях, с фокусными порядка 200 - 600 мм, то правильнее будет взять 150-600mm. Вдобавок он будет легче и немного дешевле. Sigma 60-600mm раскрывает свои преимущества в ситуациях, когда вам нужно быстро перейти от широкого охвата всей сцены (на 60 мм) до фокусировки на ее отдельных деталях. В этом плане он практически незаменим – из конкурентов можно назвать только Tamron 50-400mm f/4.5-6.3 Di III VC VXD. Sigma 60-600mm – отличный вариант для съемки спорта и репортажа, он также хорош для дикой природы (например, на сафари-фотоохоте животные иногда подходят слишком близко для 100 или 150 мм). Широкий диапазон фокусных расстояний также помогает в тревел- и пейзажной съемке, в особенности когда плохая погода затрудняет частую замену оптики.