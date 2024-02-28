Объектив Sigma AF 56mm f/1.4 DC DN (C) Micro 4/3 (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073728 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-28/08

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Задать вопрос Причина уценки: минимальные следы эксплуатации 30 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138728 Тип объектива

телеобъектив, Фиксированный фокус, портретный объектив, фикс

Фокусное расстояние

постоянное

Байонет

Micro 4/3

Макс. фокусное расстояние

1.4 мм

Фокусное расстояние

56 мм

Диафрагма

f/1.4Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: минимальные следы эксплуатации

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: 53491259

Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, коробка

Гарантия 90 дней.

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