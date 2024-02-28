Объектив Sigma AF 56mm f/1.4 DC DN (C) Micro 4/3 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073728
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-28/08
Причина уценки:
минимальные следы эксплуатации
30 000 ₽
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138728
Тип объектива
телеобъектив, Фиксированный фокус, портретный объектив, фикс
Фокусное расстояние
постоянное
Байонет
Micro 4/3
Макс. фокусное расстояние
1.4 мм
Фокусное расстояние
56 мм
Диафрагма
f/1.4Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: минимальные следы эксплуатации
s\n: 53491259
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, коробка
Гарантия 90 дней.
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