Описание

Объектив Sigma 50mm f/2 DG DN Contemporary продолжает серию Sigma I (Premium Compact Prime), основным отличием которой является использование полностью металлических корпусов, которые хорошо выдерживают длительное использование на ежедневной основе. Как и другие объективы этой серии 50mm f/2 DG DN сочетает компактность, малый вес, достаточно высокую светосилу и превосходное качество изображения. Как можно видеть из графиков MTF, высокая резкость обеспечивается от края до края изображения, а примеры фотографий свидетельствуют о приятном, мягком боке.

Оптическая схема включает 11 элементов в 9 группах, что немало для стандартного объектива. 3 из них являются асферическими и еще 1 выполнен из стекла со сверхнизким коэффициентом дисперсии (SLD), это позволяет успешно исправлять различные виды аберраций. За фокусировку отвечает плавный и практически бесшумный шаговый мотор. Все перемещения линз происходят внутри корпуса, что обеспечивает более надежную защиту от пыли и более высокое качество изображения при съемке с минимального расстояния. Объектив поставляется вместе с 2 передними крышками: стандартной пластмассовой и металлической, которая фиксируется с помощью магнитов.