Объектив Sigma AF 50mm f/1.4 EX DG HSM Canon EF (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00076168
Артикул : б/у-Н1 К 2024-06-04
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса.
Гарантия 90 дней
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Описание
Объектив Sigma AF 50mm f/1.4 EX DG HSM Canon EF - это высококачественный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, идеально подходящий для портретной, пейзажной, студийной и уличной фотографии.
Характеристики:
Диафрагма f/1.4: обеспечивает отличную работу в условиях низкой освещенности и позволяет создавать красивый эффект боке.
Резкое изображение: объектив обеспечивает резкое и детализированное изображение по всему кадру, даже при открытой диафрагме.
Быстрый автофокус: Hyper Sonic Motor (HSM) обеспечивает быстрый, точный и бесшумный автофокус.
Универсальность: подходит для различных жанров фотографии, от портретов до пейзажей.
Этот объектив отлично подойдет как для начинающих, так и для опытных фотографов, которые ищут универсальный и высококачественный объектив с фиксированным фокусным расстоянием.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, потёртости, царапины корпуса.
Комплектация: коробка, крышки, бленда.
Гарантия 90 дней.