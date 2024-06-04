Описание

Объектив Sigma AF 50mm f/1.4 EX DG HSM Canon EF - это высококачественный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, идеально подходящий для портретной, пейзажной, студийной и уличной фотографии.

Характеристики:

Диафрагма f/1.4: обеспечивает отличную работу в условиях низкой освещенности и позволяет создавать красивый эффект боке.

Резкое изображение: объектив обеспечивает резкое и детализированное изображение по всему кадру, даже при открытой диафрагме.

Быстрый автофокус: Hyper Sonic Motor (HSM) обеспечивает быстрый, точный и бесшумный автофокус.

Универсальность: подходит для различных жанров фотографии, от портретов до пейзажей.

Этот объектив отлично подойдет как для начинающих, так и для опытных фотографов, которые ищут универсальный и высококачественный объектив с фиксированным фокусным расстоянием.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, потёртости, царапины корпуса.

Комплектация: коробка, крышки, бленда.

Гарантия 90 дней.