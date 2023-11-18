Объектив Sigma AF 50mm f/1.4 EX DG HSM Canon EF (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071571
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-11-18
Причина уценки:
следы эксплуатации, незначительные потертости.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136571
Тип объектива стандартный
Фокусное расстояние постоянное
Фокусное расстояние фикс-объектива 50 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.45 м
Углы обзора
Максимальный угол обзора 46.8 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.4
Минимальная диафрагма (F) 16
Число лепестков диафрагмы 9
Крепление
Байонет Canon EF
Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм
Линзы
Число групп элементов 6
Число элементов 8
Число асферических элементов 1
Размеры и вес
Диаметр 84.5 мм
Длина 68.2 мм
Вес 505 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
# 12175516
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, кофр
Гарантия 90 дней.