Объектив Sigma AF 50mm f/1.4 EX DG HSM Canon EF (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00071571 Артикул : б/у-Ф1 К 2023-11-18

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Задать вопрос Причина уценки: следы эксплуатации, незначительные потертости. 19 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 136571 Тип объектива стандартный

Фокусное расстояние постоянное

Фокусное расстояние фикс-объектива 50 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.45 м

Углы обзора

Максимальный угол обзора 46.8 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.4

Минимальная диафрагма (F) 16

Число лепестков диафрагмы 9

Крепление

Байонет Canon EF

Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм

Линзы

Число групп элементов 6

Число элементов 8

Число асферических элементов 1

Размеры и вес

Диаметр 84.5 мм

Длина 68.2 мм

Вес 505 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

# 12175516

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, кофр

Гарантия 90 дней.

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