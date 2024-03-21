Объектив Sigma AF 50mm f/1.4 DG HSM Art Nikon F (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074365 Артикул : б/у-КП32 К 2024-03-21/1

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные бытовые загрязнения 39 390 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Тип объектива широкоугольный, фикс

Фокусное расстояние постоянное

Мин. фокусное расстояние 1.4 мм

Фокусное расстояние фикс-объектива 50 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.4 м

Особенности автоматическая фокусировка

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.4

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.4

Минимальная диафрагма (F) 16

Число лепестков диафрагмы 9

Байонет Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм

Число групп элементов 8

Число элементов 13

Число асферических элементов 1

Число низкодисперсных элементов 3

Диаметр 85 мм

Длина 100 мм

Вес 815 г Код товара: 139365

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Незначительные бытовые загрязнения.

Комплектация: объектив, крышки, бленда, чехол.

Гарантия 90 дней.

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