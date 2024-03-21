Объектив Sigma AF 50mm f/1.4 DG HSM Art Nikon F (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074365
Артикул : б/у-КП32 К 2024-03-21/1
Причина уценки:
Незначительные бытовые загрязнения
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип объектива широкоугольный, фикс
Фокусное расстояние постоянное
Мин. фокусное расстояние 1.4 мм
Фокусное расстояние фикс-объектива 50 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.4 м
Особенности автоматическая фокусировка
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.4
Минимальная диафрагма (F) 16
Число лепестков диафрагмы 9
Байонет Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм
Число групп элементов 8
Число элементов 13
Число асферических элементов 1
Число низкодисперсных элементов 3
Диаметр 85 мм
Длина 100 мм
Вес 815 г
Код товара: 139365
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : Незначительные бытовые загрязнения.
Комплектация: объектив, крышки, бленда, чехол.
Гарантия 90 дней.