Объектив Sigma AF 50mm f/1.4 DG HSM Art Nikon F (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073877
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-03-09/5
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации на корпусе.
52 000 ₽
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 138877
Тип объектива: широкоугольный
Фокусное расстояние: постоянное
Байонет: Nikon F
Фокусное расстояние: 50 мм
Диафрагма: f/1.4
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: объектив, две крышки, бленда, чехол.
Гарантия 90 дней.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.