Объектив Sigma AF 50mm f/1.4 DG HSM Art Nikon F (состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00075799
Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-21/3
Причина уценки:
Значительные потертости, загрязнения передней линзы, потертости байонета.
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип объектива стандартный, широкоугольный, Широкоугольный объектив
Фокусное расстояние постоянное
Мин. фокусное расстояние 50 мм
Фокусное расстояние фикс-объектива 50 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.4 м
Особенности автоматическая фокусировка
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.4
Минимальная диафрагма (F) 16
Число лепестков диафрагмы 9
Байонет Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм
Число групп элементов 8
Число элементов 13
Число асферических элементов 1
Число низкодисперсных элементов 3
Диаметр 85 мм
Длина 100 мм
Вес 815 г
Код товара: 140799
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Значительные потертости, загрязнения передней линзы, потертости байонета.
Комплектация: объектив, крышки, бленда, кофр.
Гарантия 90 дней.