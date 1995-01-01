Sigma 50mm f/1.2 DG DN Art – исключительно светосильный объектив для беззеркальных камер с байонетами Sony E и L-Mount. Одной из первостепенных задач для инженеров было добиться высокого разрешения, соответствующего современным матрицам. Для этого использовалась очень сложная оптическая схема: целых 17 элементов в 12 группах (для стандартного фокусного расстояния 50 мм!), из них 4 асферических. Благодаря новой технологии обработки асферических поверхностей удалось добиться удивительно мягкого боке без какой-либо «луковой» пористости бликов. Благодаря эффективной коррекции сферических, асферических аберраций и комы характер размытия получается очень плавным, кремовым, без контуризации и «нервозности» – такое «тающее» боке придает изображениям настоящую глубину и трехмерность. Также в значительной степени удалось подавить эффект цветового загрязнения (color bleeding).

В этой модели Sigma впервые применила свою новейшую 13-лепестковую диафрагму, которая позволяет сохранять круглую форму отверстия практически при любом своем значении, от F1.2 до F8-F16. Это дает возможность сохранить естественную округлую форму расфокусированных источников света, что также очень положительно сказывается на качестве боке.

Фокусировка осуществляется с помощью 2 HLA (High-response Linear Actuator) моторов усовершенствованного дизайна: инженерам удалось существенно снизить толщину моторных блоков, поэтому объектив получился компактнее и легче. Благодаря плавающим группам линз получается обеспечить высокое качество изображения даже при съемке на минимальной дистанции (0.4 м). Фокусировка в целом работает очень быстро и практически бесшумно. Что интересно, удалось практически полностью исключить «дыхание фокуса» – границы кадра не смещаются при изменении дистанции фокусировки.

Из органов управления на корпусе предусмотрен стандартный переключатель AF / MF и кнопка AFL (блокировка автофокуса), которую можно перепрограммировать на другую функцию через меню камеры. Имеется кольцо для управления диафрагмой, которое может вращаться как с отсечками по 1/3 ступени, так и без них, плавно, что может быть важно для съемки творческих видеороликов. Вращение кольца также можно заблокировать, если вам удобнее управлять диафрагмой через камеру. Корпус объектива выполнен с защитой от пыли и влаги, при этом по весу 50mm f/1.2 DG DN Art является самым легким из всех автофокусных полнокадровых объективов 50/1.2 (на момент своего появления).

Sigma 50mm f/1.2 DG DN Art – превосходный объектив для портретной и предметной съемки, а также для многих других сюжетов. Благодаря светосиле f/1.2 вы можете максимально свободно управлять глубиной резкости, оставляя в фокусе только необходимое. При этом сфокусированная часть изображения передается максимально резко и контрастно, даже если она находится в стороне от центра кадра. Благодаря высокому качеству оптики львиная доля аберраций подавляется даже без необходимости цифрового вмешательства, а мягкое, буквально «тающее» боке создает очень приятный, успокаивающий эффект.